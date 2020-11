Pubecev niti korona ni ustavila

Filip Flisar z vinarjem in smučarskim trenerjem Domnom Jaunikom

To so: Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vina Doppler, Hiša vin Emino, Vino Falot, Kmetija Fleisinger, Vinogradništvo Frešer, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jarc, Vinogradništvo Jaunik, Vina Joannes, Vino Kolar, Vina Kramer, Vino Leber, UM FKBV – Meranovo, Vinogradništvo Mukenauer, Vinogradništvo Mulec, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Vina Toplak in Vino Valdhuber

Ker je letos pač vse drugače, so se morali po svoje znajti tudi štajerski vinarji, ki že šesto leto zapored družno predstavljajo mlado vino pod blagovno znamko Pubec. Kljub težkim razmeram se jih je ponovno združilo kar 23.Druščina, ki verjame v to, da so le skupaj lahko močnejši, tudi letos predstavlja mlada bela vina iz Štajerske, ki pa so tako kot vedno morala zadostiti kar nekaj pogojem. Med njimi denimo temu, da veljajo le buteljke. Če torej najdete mlado vino v litrski steklenici, vedite, da to ni pubec. Poleg tega je pomembno še, da je pubec v beli steklenici, na vratu pa mora ta imeti obešanko z že vsem znanim rumenim metuljčkom.Ko se je pred več kot petimi leti vse skupaj začelo, je bil največji odziv prav na račun imena, ki izvira iz nemščine, predstavlja pa mladega nagajivega fanta, veliko pozornosti so vzbudili tudi rumeni metuljčki, ki jih nosijo vinarji, ti verjamejo, da je moč povezovanja tista, ki lahko naredi odločilno razliko. Tudi ptice v jati so močnejše in manj ranljive kot vsaka posamezna, pravijo.Vinarji so svoja mlada vina doslej predstavljali na dveh glavnih dogodkih, ki sta v Maribor in Ljubljano skupaj privabila več kot 2000 obiskovalcev. Ko so prišli pubeci v Ljubljano, najraje kar v Festivalno dvorano, je bila štajerska zabava z odličnimi vini, kulinariko in glasbo zagotovljena. Tam se seveda niso zbrali samo Štajerci iz prestolnice, ampak tudi vsi drugi, ki cenijo gostoljubnost in štajerske dobrote. Zadnje leto se je zbralo že toliko dobre družbe željnih, da so organizatorji počasi razmišljali celo o novi lokaciji.A vsem znani razlogi so letos stvari postavili na glavo. Tako so morali Štajerci najprej odpovedati dogodek, ki so ga v Ljubljani napovedovali za letošnji april. Takrat bi morali na premiernem dogodku prvič predstaviti vinski letnik 2019 in največje zvezde svojih kleti. Žal se to ni izšlo, epidemija pa je prekrižala tudi jesenske načrte. Tako kot vsa slovenska martinovanja, med njimi največje v Mariboru, ki mu Štajerci pravijo kar štajersko novo leto, je bilo treba prestaviti tudi oba dogodka, kjer bi se predstavili letošnji pubeci. Kljub temu pa je od torka uradno v prodaji že šesti letnik štajerskega mladega vina Pubec 2020. Kljub vsem izzivom letošnjega leta štajerski vinarji niso opravili t. i. zelene trgatve. Še sreča, saj je, kot dokazujejo tudi strokovne analize, letošnji letnik ponovno izjemen. Skupaj so napolnili kar 30.000 steklenic in jih na trg poslali pod skupno blagovno znamko Pubec, štajersko mlado vino.To se ponovno ponaša s sadnostjo, aromo, iskrivo mladostjo in željo, da naredi zgodbo letošnjega leta vsaj za odtenek lepšo. Z vsako žlahtno kapljico, ki v sebi nosi ure dela, nešteto skrbi in ljubezni vsakega izmed vinarjev, bodo letošnji pubeci pričarali vsaj delček čudovite jeseni, ki si jo tako želimo in vedno znova z veseljem pričakujemo. Seveda pa bo letos vse drugače in žal brez množičnega druženja in brezskrbnega nazdravljanja ob pokušnji najboljšega, kar nam je pripravila letošnja vinska letina. Bo pa letošnji pubec poskrbel, da bodo večerje v dvoje še bolj romantične in nedeljsko kosilo v krogu družine še bolj sproščeno.