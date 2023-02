Ptičja gripa pri Lendavi pomorila že 35 labodov (FOTO)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je potrdila, da so bili tudi poginuli labodi, ki so jih minulo soboto pobrali iz Lakoške gramoznice pri Petišovcih blizu od Lendave, okuženi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1, po domače ptičjo gripo. Skupno je tako virus med 1. in 18. februarjem letos na območju občine Lendava pomoril že 35 labodov grbcev.

S čolnom so pomagali lendavski prostovoljni gasilci. Foto: Oste Bakal

V soboto, ko so po severovzhodu države potekale številne pustne prireditve, je Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112 prejel prijavo o mrtvih labodih na gladini ter ob brežini Lakoške gramoznice. Ponovil se je črni scenarij prvega februarskega dne, ko je prav tako posredoval strokovnjak veterinarsko higienske službe, ki odvaža poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbi za njihovo neškodljivo uničenje. Včeraj pa so iz UVHVVR sporočili, da je bilo vseh 12 labodov, ki so jih s čolnom pomagali prenašati lendavski prostovoljni gasilci, okuženih s H5N1. Gre za letošnji drugi največji pogin labodov grbcev v državi. Ker je v neposredni bližini še veliko labodov in tudi divjih rac, je upravičena bojazen, da ni zadnji.

Pred desetimi leti je ptičja gripa zdesetkala našo populacijo labodov. Stroka za zdaj tako množičnih poginov ne pričakuje, za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino pa ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu so vnovič pozvali, naj bodo pozorni na pojav znakov aviarne influence in o tem takoj obvestijo veterinarja.

49 labodov je od oktobra poginilo zaradi H5N1.

»Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivamo, da takoj obvestijo svojega veterinarja v primeru, da opazijo katerega od teh znakov: zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot 5 odstotkov, ki traja že več kot dva dni, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega, pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki; lahko se pojavijo tudi živčne motnje – tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti) ali posmrtnih sprememb, ki kažejo na aviarno influenco,« so sporočili iz UVHVVR.

Aviarna influenca ali ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Med pticami se prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki, z izločki in okuženo krmo. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom.

V Slovenji so v zadnjih tednih ptičjo gripo potrdili le pri divjih pticah, in sicer pri labodih grbcih v občinah Apače, Lenart, Ptuj, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Piran, Izola in že drugič na območju občine Lendava. En pogin so zabeležili v ljubljanskem živalskem vrtu. Skupaj je tako poginilo 49 labodov grbcev, od tega kar 35 na območju občine Lendava. Strokovnjaki ob tem nova mirijo, da bolezen ni nevarna za človeka.

Pobrane kadavre so odpeljali na analizo, ki je potrdila okužbo. Foto: Oste Bakal

Posredoval je strokovnjak veterinarsko higienske službe. Foto: Oste Bakal