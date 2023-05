Se lahko pokol v šoli zgodi tudi pri nas? Perko: »Seveda, in kdo pravi, da se ne bo!«

O beograjskem pokolu smo govorili s priznanim psihologom dr. Andrejem Perkom, ki je nedavno ob strašljivem primeru vrstniškega nasilja v Celju dejal, da je le še vprašanje časa, kdaj se bodo v naših šolah začeli tudi streljati. Potem ko se je strelski pohod zgodil v naši neposredni bližini, v glavnem mestu Srbije in nekdanje skupne države Jugoslavije, pa Perko opozarja, da bi se kaj takšnega lahko zgodilo tudi v Sloveniji. »Seveda, in kdo pravi, da se ne bo! Slovenija je prav tako del tega vzgojnega pristopa do otrok, ki velja za celotno družbo zahoda. V Ameriki se to že dlje dogaja, v Evro...