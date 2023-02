Psihoanalitik: Slovenska posebnost je travmatiziranost, povezana z vojnami

V Stari Ljubljani je stara hiša. Vzpneš se po stopnicah in vstopiš v bogastvo osebnih zgodb iz globine mnogih ljudi, v družbo Tineta Papiča, mednarodno priznanega jungovskega učnega psihoanalitika in supervizorja, predsednika slovenskega združenja za analitično psihologijo. Tine Papič je soustanovitelj Odprtega inštituta za psihoterapijo v Ljubljani, kjer deluje kot analitik v zasebni praksi. Svoje delo opiše kot »vedno zanimivo in nagrajujoče« in z nasmehom doda, da je v psihoanalizi tudi kanček umetnosti, včasih je kakor jazz. Glasbenik mora imeti veliko teoretičnega znanja, a mora istočasno obvladati improvizacijo. S pogledom zaobjame umetniške slike na steni in še poudari: »Psihoanaliza ni copy paste. V njej je tudi igrivost.« Po vsaki terapiji si vzame vsaj pol ure časa, zapiše svoje občutke, ideje, uvide. Se razbremeni teže zgodb. Na njegovi mizi je škatlica z robčki ...

