Psihiatrija ne poka po šivih, skrbijo pa samomori in alkohol

Pogostejša so poslabšanja depreslj, bipolarnih motenj in poglabljanja psihotičnih simptomov shizofrenije.

Po okužbi veliko ljudi s psihičnimi težavami Številni, ki so premagali covid-19, so podvrženi velikemu tveganju za razvoj duševne bolezni, so po obsežni študiji opozorili psihiatri. Pri kar 20 odstotkih tistih, ki so jim potrdili okužbo z novim koronavirusom, so se namreč v 90 dneh po okužbi pojavile psihične težave, je poročal Reuters.



Najpogosteje so pri bolnikih, ki so okrevali po covidu-19, ugotovili anksioznost, depresijo in nespečnost. Prav tako so raziskovalci ugotovili znatno večje tveganje za demenco.

Psihiatrična bolnišnica Idrija: Težava niso postelje, pač pa pomanjkanje osebja Foto: Marko Feist

Marko Pišljar, fotografija je arhivska (2010) FOTO: Roman Šipić/Delo

Čas epidemije koronavirusa je v življenja prebivalcev Slovenije prinesel veliko negotovosti, s tem se povečuje tudi število stisk. Pogovarjali smo se s strokovnim direktorjem Psihiatrične bolničnice Idrija dr.. Kot nam je povedal, je v teh časih predvsem zaradi epidemije ranljivih več skupin prebivalstva kot sicer. Zelo pa se je dvignila tudi raven samomorilskih nagnjenj.V obeh valovih epidemije COVID smo delo v bolnišnici morali prilagoditi možnosti nevarnega hitrega prenašanja okužb s korona virusom. Organizirali smo lzolacijski oddelek preko katerega vstopajo v zdravljenje vsi novo sprejeti pacienti, da bi lahko zgodaj prepoznali okužene ter se izognili hitremu širjenju virusa po bolnišnici. Nad 30 odstotkov pacientov v Psihiatricni bolnišnici je starejša populacija in je zaradi sočasnih bolezni bolj občutljiva.V času epidemije se bolj kot s pomanjkanjem postelj, soočamo predvsem s pomanjkanjem osebja in z nujnostjo začasnega zapiranja« nenujnih« programov zdravljenja. Zaradi epidemije smo morali pozornost osebja bolnišnice usmeriti tudi v zagotavljanje varnega okolja pred virusno okužbo ter na zdravljenje bolnikov s hudim potekom duševne motnje in spremljajočo covid okužbo. Zaradi zdravljenja covid pacientov smo začasno prekinili terapevtski program na Oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola ter Psihoterapevtskem oddelku, osebje pa vključili v delo COVID oddelka.V času epidemije opažamo, da je ranljivih več skupin prebivalstva. V starejši populaciji so potrebne posebne pozornosti osebe z demenco in depresijo. Pogosto so osamljene in nimajo možnosti ustrezne podpore okolja. V bolnišnico se obrača po pomoč večji delež oseb odvisnih zaradi alkohola ter pridruženih duševnih motenj. Opažamo porast pojavljanja depresij ter anksioznih in prilagoditvenih motenj, ki se sicer večinoma obravnavajo v psihiatričnih ambulantah in ambulantah kliničnih psihologov, pogosteje pa je potrebno tudi bolnišnično zdravljenje.V bolnišnico so sprejeti na zdravljenje vsi pacienti, ki potrebujejo nujno psihiatrično zdravljenje: pogostejša so poslabšanja depreslj, bipolarnih motenj in poglabljanja psihotičnih simptomov shizofrenije. Višji je delež sprejemov ter potreb bolnikov zaradi psihičnih in vedenjskih motenj ob demenci. Zaskrbljujoča je višja samomorilna ogroženost.Ob epidemiji opažamo porast stresnih in kriznih situacij ob soočanju s Covid okužbo ali ob izgubah svojcev in bližnjih. Na situacije, kl so za nas nove, hkrati pa so tudi zelo nepredvidljive, se odzovemo nekateri z zaskrbljenostjo, strahom, negotovostjo, zmedenostjo, drugi z žalostjo in jezo. 0 svojih stiskah se lahko pogovorimo z bližnjimi včasih pa potrebujemo strokovno pomoč. V Psihiatrični bolnišnici ldrija smo se odločili, da vzpostavimo prvo psihološko pomoč za ljudi v stiski. Lahko poklicete našo pslhološko službo na tel. številko 041 463 801.V zadnjih mesecih opažamo vse izrazitejši porast težav ter recidivov pri odvisnih od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc.Veča se število sprejemov oseb, ki išče pomoč ter tudi sprejemov v bolnišnlco zaradi samomorilne ogroženosti, ki je prav pri odvisnih od alkohola, visoka. Omenjena stanja so urgentna in jih vse sprejmemo, načrtujemo pa čimprejšnji začetek delovanja programov zdravljenja odvisnost in od alkohola. Na Oddelku za zdravljenja odvisnosti od alkohola deluje informativno svetovalni telefon (OS 37 34 381).