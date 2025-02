Psihiatrična klinika ostaja brez novega direktorja! Zalar: »Čas je, da resnica pride na dan«

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana na današnji seji ni imenoval novega direktorja. Na razpis se je prijavilo pet kandidatov, pogoje sta izpolnjevala dva, med njimi tudi trenutni direktor Bojan Zalar, a nobeden od njiju ni dobil zadostne podpore. Predsednik sveta Tomaž Subotič je napovedal, da bodo razpis čim prej ponovili.

Zalar je po seji izjavil, da se na ponovni razpis ne bo prijavil. Kot razlog je navedel pomanjkanje zaupanja: »Če tokrat ni bilo nekega zaupanja v to, da nasilja na psihiatrični kliniki ni, potem nima smisla, to je pač politična odločitev.«

Poudaril je, da je klinika v njegovem 17-letnem vodenju poslovala pozitivno in ni imela nobenih težav, razen očitkov o nasilju, ki jih je označil za »namišljene«.

Očitek nasilja in tožbe proti novinarjem

Klinika se že dlje časa sooča s poročili o nasilju nad bolniki, ki so jih razkrili v preiskavi medija N1. Po teh poročanjih je državni urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu izvedel sistemski nadzor in v končnem poročilu zapisal, da so nekateri zaposleni verbalno in fizično zlorabljali bolnike. Kliniki so bili odrejeni ukrepi za izboljšanje varnosti bolnikov, katerih izvedba pa je še pod nadzorom.

FOTO: Voranc Vogel

Vodstvo klinike je proti novinarki Barbari M. Smajila, odgovorni urednici Katji Šeruga in izdajatelju Adria News vložilo šest odškodninskih tožb zaradi poročanja o nasilju. Društvo novinarjev Slovenije je to označilo kot SLAPP tožbe, pri čemer je opozorilo, da gre za zlorabo javnega denarja za napad na novinarje. Ministrici za pravosodje Andreja Katič in za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta se s tem strinjali in poudarili, da je takšna poraba sredstev nesprejemljiva.

SLAPP je kratica za strateško tožbo proti sodelovanju javnosti. Izraz sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja skovala profesorja z univerze v Denverju, George Pring in Penelope Canan, ki sta bila soavtorja knjige SLAPPS: »Getting Sued for Speaking Out« (op. p. tožba zaradi odkritega govora).

Zalar je tožbe zagovarjal kot nujne za zaščito klinike: »Medij je konstantno ponavljal eno in isto neresnico.«

Poslovanje klinike pozitivno, a dvomi ostajajo

Svet zavoda je na današnji seji obravnaval tudi letno poročilo za leto 2024. Po besedah Subotiča je klinika poslovala pozitivno, pri čemer so izvedli 4400 odpustov bolnikov, med katerimi so opravili anonimno anketo. Po njegovih besedah je bila povprečna ocena zadovoljstva 4,9 od 5, kar po njegovem mnenju dokazuje visoko kakovost zdravstvene obravnave.

FOTO: Voranc Vogel

Kljub temu pa ministrstvo za zdravje ocenjuje, da klinika še ni izvedla vseh zahtevanih ukrepov, čeprav Zalar trdi, da so jih do roka izpolnili. Ministrica Prevolnik Rupel je napovedala, da bodo pripravljeni odziv posredovali svetu zavoda in obvestili javnost.

Zalar je danes izjavil, da je čas, da »resnica pride na dan« in da bo odslej bolj odprt glede dogajanja na kliniki.