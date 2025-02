Psičko zalučal skozi okno, zdaj je obsojen na zaporno kazen

Lorenzo Bonin, ki je triletno psičko vrgel skozi mansardno okno v smrt, je kriv, je sklenilo koprsko okrajno sodišče. Zaradi mučenja živali mu je prisodilo osem mesecev zapora, ker je lastnici živali, svoji takratni partnerici, grozil, pa še štiri mesece. Enotna kazen tako znaša 11 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Bonin je priznal, da je oškodovanki ponujal denar, da ga ne prijavi, krivdo pa je zanikal.

Sodna izvedenka s področja veterinarstva prof. dr. Alenka Seliškar, ki je bila zaslišana kot zadnja priča, je potrdila, da je mučena psička nekaj ur nedvomno trpela in da je bila v hudih bolečinah. »Seveda je trpela. V veterinarsko ambulanto (v Trstu, op.p.) je bila pripeljana v nezavesti in s smrtnimi poškodbami,« je pojasnila. Psička je v noči na deveti september poginila zaradi obsežnih notranjih krvavitev.

Bell je umirala v mukah. FOTO: Osebni arhiv

»Obdolženi je kriv, ker je po nepotrebnem povzročil trpljenje in z dejanjem na krut način povzročil njen pogin. Septembra 2020 je v Marezigah psičko Bell vrgel skozi okno podstrešja, tako da je ta padla približno pet metrov globoko, s tem pa dobila tako hude poškodbe, da je zaradi posledic poškodb poginila,« je razsodila okrajna sodnica Melita Černe. Istega dne je Lucii Castellani Benčič z namenom, da bi jo ustrahoval in vznemiril, zagrozil, da ji bo razbil glavo in avto, potem pa jo z roko prijel za vrat, zaradi česar se je ustrašila za življenje.

Navezana na psičko

Bonin in oškodovanka, oba italijanska državljana, sta bila nekaj let v romantični zvezi. Ženska je v kritičnem času živela v Trstu, občasno pa je bivala z Boninom v mansardnem stanovanju v hiši njegovih staršev v Marezigah. Na psičko je bila tako navezana, da jo je imela vedno s seboj, je poudarila državna tožilka Marjeta Može, prav tako jo je imel zelo rad oškodovankin mladoletni otrok.

V Italiji je bil že večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Razmerje se je v času izvršitve kaznivih dejanj že dodobra skrhalo, obtoženi je partnerici očital nezvestobo, a dokazov ni imel. »Nisem bil ravno prepričan o tem. Samo sumil sem,« se je zagovarjal na sodišču. Sledilo naj bi maščevanje, h kateremu je po mnenju tožilstva pripomoglo stališče obdolženčevega očeta Orlanda Bonina, da psička ne sodi v hišo. Usodnega jutra je oškodovanka slišala očetove besede sinu: »Ta pes mora izginiti, psa se je treba znebiti,« je dejala, ob tem pa je bilo očitno, da sta jo izguba in trpljenje živali, ki je sledilo, izjemno pretresla.

Psičko je vrgel iz mansardnega dela hiše. FOTO: Moni Černe

V nekem trenutku je med njunim prepirom čvrsto zgrabil nič hudega slutečo psičko in jo z vso močjo zalučal skozi podstrešno okno na kup krame, ki naj bi ležala pod oknom. Bonin, ki je priznal, da je oškodovanki ponujal denar, da ga ne prijavi, je krivdo zanikal. V preteklosti je bil v Italiji večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Po njegovem tudi takrat neupravičeno.