Psička Trilly potrebuje pomoč dobrih ljudi (FOTO)

Društvo za zaščito živali Pomurja je tik ob izteku avgusta in začetku novega šolskega leta, po družbenih omrežjih posredovalo žalostno zgodbo, kjer je tarča znova bilo nedolžno živo bitje – majhna mešanka. Štiri leta stara psička namreč živi prosta na ograjenem dvorišču in v notranjosti hiše z lastnikom. Ker je mlada in polna energije, si je pred nekaj dnevi skopala luknjo pod ograjo ter pobegnila k sosedom, ki pa nimajo ograjenega dvorišča. Kaj točno se je zgodilo, se ne ve. Lastnik je samo slišal, kako je psička kriknila in jo šel iskat. Takoj je videl, da nekaj ni v redu in jo odpeljal k veterinarju v Mursko Soboto. Slika je pokazala, da je medenica zlomljena, ne enkrat temveč trikrat.

FOTO: Arhiv DZŽ Pomurja

»Ker je bila poškodba tako kompleksna, so jo napotili na Veterinarsko postajo v Gornjo Radgono, kjer so opravili še eno slikanje. In ja, bilo je hudo. Veterinarji so rekli; ali jo operiramo takoj zdaj ali pa jo uspavamo. Karkoli se bo čakalo, je samo mučenje. Lastnik ima psičko zelo rad in se je odločil za operacijo. Nikakor ni mogel, da bi jo dal uspavati. Operacija je trajala več ur, poškodba je bila res huda. Posledično je tudi strošek precej visok. Okoli 1300 evrov, kar je za gospoda trenutno preveč. Kaže tudi, da bo po več letih izgubil službo. Ko ima hudič mladiče, jih ima veliko. Gospod bi bil zelo hvaležen za vsako pomoč. Na veterinarski postaji se je že dogovoril, da bo odplačeval po obrokih, po 300 evrov na mesec. A še vedno je to ogromen strošek, ki ga mora poravnati,« so sporočili iz Društva za zaščito živali Pomurja.

FOTO: Arhiv DZŽ Pomurja

Psička Trilly sicer po operaciji zelo dobro okreva in je že polna energije. Lastnik vseskozi pazi, da je čim več v mirovanju, a Trilly ima v sebi veliko ljubezni do življenja in ne želi zamuditi niti enega trenutka. »Vsak evro bo pomagal gospodu in seveda psički, ki je že dobila pomoč, katero je potrebovala. Zdaj pa jo potrebuje še gospod, da bosta prebrodila to težko obdobje. Hvala vsem za podporo in pomoč. Sredstva bodo prenakazana neposredno Veterinarski postaji Gornja Radgona, zato prosim obvezno pripišite namen. Hvala vam iz srca. Zlati ste. Prosimo, pošljite SMS s ključno besedo DZZP ali DZZP5 na 1919 (donacija 1 € ali 5 €). Pomoč lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0234 0025 6066 415 (namen: Trilly), ali PayPal: dzzpom@gmail.com (namen: Trilly)«, so še sporočili iz DZŽ Pomurja.