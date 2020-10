Psi lulajo tudi med policijsko uro

Sproti bodo odločali

Netočno informacijo na sliki je delilo desetkrat več ljudi kot točno! FOTO: Facebook

Maske niso prepovedane!

Pobuda na ustavnem sodišču

Pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damijan Pavlin v pobudi za presojo ustavnosti, ki sta jo včeraj naslovila na ustavno sodišče, trdita, da lahko država prepove gibanje po državi in določi policijsko uro le, če razglasi izredno stanje. »Če izrednega stanja ne razglasi in gibanje v in po državi prepove, ravna protiustavno,« sta prepričana. Trdita še, da je tudi zakon o nalezljivih boleznih, na katerega se vlada sklicuje pri uvajanju omenjenih ukrepov, protiustaven. STA

Od začetka tega tedna, ko smo bili soočeni z novimi omejitvami zbiranja in gibanja, so ljudje zastavljali različna vprašanja glede prihodnosti. A bolj od tega je zanimivo, na koga so se obrnili: »V zadnjih urah so policisti resnično preobremenjeni s sprejemanjem klicev z vprašanji o omejitvah glede covida-19. Prosimo vas, da številke 113 s tovrstnimi klici ne obremenjujete,« je včeraj dopoldne opozarjalas koprske policijske uprave in navedla druge številke, kjer boste na nekatera vprašanja dobili odgovore.Leskovčeva navaja: »Z vprašanji glede prehajanja meje in regij se obrnite na za to namenjene številke: 01 514 70 01 – policija in brezplačna telefonska številka Vlade RS 080 1404.« Na slednji klicateljem med delovnikom (od 8. do 16. ure) na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb oziroma strokovnjakov, navajajo na straneh notranjega ministrstva, kjer dodajajo: »Če kličete iz tujine, je klicni center dosegljiv na +386 1 478 7550.«Policija se je ogromno ukvarjala z vprašanji nočne prepovedi gibanja med 21. in 6. uro, čeprav je notranji ministerprecej dolgo pojasnjeval, kako bodo izvajali policijsko uro: »Nadzor bosta izvajala policija in zdravstveni inšpektorat. Policist bo na lahek način ugotovil, kaj je vaš razlog, da ste po 21. uri zunaj.« Izjema bodo večerno-nočni prihodi in odhodi na delo ter nujne intervencije: »Če vam bo v hiši spustila voda, pa boste poklicali vodoinštalaterja, ta ne bo deležen sankcije.« Še posebno dobro informacijo so dobili lastniki psov, ki bodo hišnega ljubljenčka lahko peljali v bližnji park tudi med policijsko uro.Na tisoče policistov po Sloveniji se bo zdaj ponoči lahko soočalo s posamičnimi situacijami, v katerih se bodo odločali sproti: če bo žena med policijsko uro peljala moža iz službe, ker ta nima izpita, bo razlog upravičen. »Pričakujemo, da bo večina ulic, trgov praznih,« je pojasnil Hojs.Policija pa se je morala ukvarjati še z eno dezinformacijo, ki je poskrbela za zmedo: na družabnem omrežju facebook je bila več kot 1500-krat deljena objava, ki je opozarjala: »Voznike motornih vozil policisti opozarjamo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi mask,« se je glasilo svarilo ob citatu zakona o pravilih cestnega prometa, ter še: »Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno! Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov.«Ob sporočilu je bil možakar z medicinsko masko. Tekst je pristen in policijski – a ga objavljajo okoli časa pustovanja in je vezan na pustne maske, ne pa na epidemiološke dodatke.Policija je kmalu odgovorila: »Med vožnjo lahko uporabljate masko za zaščito nosne in ustne sluznice, saj ta ob pravilni namestitvi ne zmanjšuje vidnega in slušnega zaznavanja ali zmožnosti obvladovanja vozila.« Dodali so tudi mnenje infrastrukturnega ministrstva: »Uporaba zaščitne maske, ki prekriva le nos in usta, ne zmanjšuje vidnega zaznavanja oziroma vidnega polja voznika in s tem tudi zmožnosti obvladovanja vozila, kar dokazujejo številna mnenja tujih strokovnjakov s področja varnosti cestnega prometa.« Toda kaj, ko je uradno informacijo delilo desetkrat manj ljudi kot pa pustno informacijo, zapakirano v koronaokoliščine!