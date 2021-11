Pse šola že 40 let

V občini Križevci pri Ljutomeru že vrsto let uspešno deluje Športno kinološko društvo Križevci-Ljutomer, katerega predsednik je Silvester Lovrenčič iz Lukavcev, kjer je tudi sedež društva. Med drugim se ukvarjajo z vzrejo in šolanjem psov različnih pasem. Silvester je tudi inštruktor z licenco in polagalec sledi.

V bogatem kinološkem delovanju je prejel mnogo pokalov in priznanj.

Trenutno je združenih 175 članov iz Pomurja, saj gre za eno najmočnejših društev za šolanje psov na tem območju. Silvester Lovrenčič je ponosen, da je v svojem 40-letnem delu osvojil kar 125 pokalov, sodeloval je na sedmih prvenstvih na Slovaškem, Madžarskem, v Franciji, na Danskem, v Italiji in Avstriji. Je tudi večkratni državni prvak v tekmovanju po programu IPO 3 ter vzreditelj nemških ovčarjev. Trenutno skrbi za psičko Asko, staro dve leti in pol. S svojimi psi je osvojil na ducate pokalov in priznanj. Je prejemnik občinskega priznanja občine Križevci, društvenih in drugih priznanj, ima že zlati in srebrni znak za kinologijo.

Ob letošnji 100-letnici Kinološke zveze Slovenije je prejel najvišje Valvasorjevo spominsko priznanje za posebne zasluge. Tudi sicer se društvo in posamezniki ponašajo s številnimi pokali in priznanji na področju sledenja s psom. Lepe uspehe so dosegli na zadnjem tekmovanju na Slovaškem, ko so bili prvaki ekipno in posamezniki.