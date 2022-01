PS Levica ostala brez poslanca. Poglejte, komu se je pridružil

»V poslanski skupini SD pozdravljamo odločitev poslanca Željka Ciglerja za prestop v našo poslansko skupino. Gre za njegovo osebno odločitev, ki jo spoštujemo in smo ji v poslanski skupini z veseljem stopili naproti.« To je izjava Matjaža Hana, vodje poslanske skupine SD, ki so jo pred nekaj minutami sporočili prek uradnega twitter profila stranke SD. Cigler je bil do obelodanitve novice v poslanski skupini Levice, katere vodja je Matej Tašner Vatovec.

Željko Cigler FOTO: Državni zbor RS

Prestop ne odraža odnosov med partnerji Kula

»Prestop poslanca Ciglerja vidimo tudi kot potrditev dobrega dela Poslanske skupine Socialnih demokratov ter priložnost, da bomo Socialni demokrati še v večjem številu, skupaj s somišljeniki ter tudi partnerji koalicije KUL, v volilni čas stopili še močnejši,« so zapisali. Dodali so še, da prestop ne odraža odnosov med partnerji koalicije KUL, ki da ostajajo dobri, v duhu sodelovanja: »Gre za njegovo osebno odločitev.«

Cigler je za Levico kandidiral v volilnem okraju Celje II.