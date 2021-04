Prvomajski prazniki: kaj početi v dežju in omejitvah?

V toplice? Le z nastanitvijo

»Pozdravljamo odpiranje turističnih kapacitet, ki smo ga zelo težko pričakovali, saj smo neprekinjeno zaprti že 6 mesecev. Skladno z odlokom vlade o dovoljenem odpiranju nastanitvenih kapacitet z zasedenostjo 30 sob, smo se odločili, da bomo gostom v času prvomajskih praznikov ponudili nastanitvene kapacitete v objektih, ki so že do sedaj obratovali za goste in jih je vladni odlok obravnaval kot izjeme (športne priprave, poslovni turizem, zdraviliško zdravljenje). Tako bomo v teh objektih ponudili dodatno nastanitev v 30 sobah še za turistične goste, in sicer Hotel Ajda, Terme 3000 – Moravske Toplice in Hotel Izvir, Zdravilišče Radenci. Izjemno povpraševanje in rezervacije pa beležimo za individualne apartmaje in hiške s terasami, v zelenju, z lastnimi kuhinjami, ki jih s 26. 4. odpiramo, in sicer v Termah 3000 – Moravske Toplice, Prekmurski vasi Ajda in apartmajskem naselju Prekmurska vas. V Izoli, pa odpiramo manjša objekta, in sicer družinski Hotel Haliaetum in Hotel Mirta v San Simon resort Izola,« so o odpiranju kapacitet zapisali pri Sava Hotels & Resorts.



»Za odpiranje nastanitvenih kapacitet smo se odločili tam, kjer je nastanitvene kapacitete možno pripraviti na obratovanje v tako kratkem času, saj smo informacijo o možnem odprtju dobili tik pred zdajci. V preostalih objektih poslovanje pod tako strogimi omejitvami ne bi bilo rentabilno, hkrati pa je večje objekte nemogoče ustrezno pripraviti na obratovanje v tako kratkem času, zato jih bomo odpirali kasneje.«





V muzej in gledališče?

Zaprte kinodvorane. FOTO: Jože Suhadolnik

V fitnes?

V fitnesu je treba spoštovati medosebno razdaljo. FOTO: Jože Suhadolnik

Že dolgo niste bili pri ...

Čeprav bi bilo po zadnjem vladnem rahljanju epidemioloških ukrepov pričakovati, da nas čakajo zelo pestri in živahni prvomajski prazniki, jih bo marsikdo vseeno raje preživel doma.Z novim vladnim odlokom so se sicer danes odprle meje regij, zaživele so tudi terase gostinskih lokalov povsod po Sloveniji. Številni so se že razveselili obiska svojega najljubšega lokala ali po dolgem času tudi kosila v restavraciji. Vendar pa po podatkih Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) se je v preteklih dneh zaradi strogih vladnih omejitev, pa tudi negotovega vremena, za odprtje odločila manj kot polovica gostincev. Predvsem gostinci, ki strežejo hrano, težko sprejemajo goste zgolj na terasah, postavlja pa se tudi vprašanje finančne vzdržnosti.Po lepem koncu tedna nas v prihajajočem počitniškem tednu skrbi tudi zelo slaba vremenska napoved. Konec tedna bo sicer še lep, med tednom pa bo aktivnosti na prostem in izlete v naravo moči dež. »V ponedeljek se bo oblačnost zgostila in začelo bo deževati. Ohladilo se bo. V torek in sredo bo oblačno in deževno, dež bo v sredo do večera predvidoma ponehal. Od četrtka do sobote bo spremenljivo s popoldanskimi plohami,« so napovedali pri Arsu.Kaj torej sploh početi med prazniki v dežju in omejitvah?Še bolj kot gostinci se za odpiranje ob novem vladnem odloku odločajo hotelirji. Res da je 1. maj eden od vrhuncev turistične sezone, toda potem ko so hoteli samevali pol leta, jih seveda ne morejo odpreti z danes na jutri. Prav tako ne vedo, ali se jim odpiranje za največ 30 oddanih sob glede na stroške sploh splača in kako bo s testiranjem gostov.Vseeno pa so se nekateri odločili, da vendarle poskusijo, zlasti tisti, ki imajo v ponudbi tudi bazene. Uporaba teh bo namreč omejena le na hotelske goste. Enodnevni obisk toplic ne bo prišel v poštev, zanj se boste morali odločiti skupaj z večdnevnim bivanjem v kakšnih od term: iz Olimja so nam denimo sporočili, da odpirajo tudi kampe in apartmajsko ponudbo. »Po trenutnem odloku koriščenje bazenov, savn in ostalih storitev z izjemo postrežbe hrane in pijače na odprtih terasah ni možno, tako da žal v času prvomajskih praznikov zunanjim obiskovalcem termalnih storitev ne bomo mogli ponujati,« so še zapisali.Preverite tudi, kaj smo zapisali o počitnicah v tujini:Slabo vreme lahko izkoristite za obisk muzejev, galerij, kinodvoran, knjižnic in ostalih kulturnih ustanov. Z novim odlokom je dovoljeno tudi izvajanje javnih kulturnih prireditev (kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih). Pri tem velja omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega prostora oziroma odprte površine, ne velja pa za šolske skupine.Pri izvajanju javnih kulturnih storitev, tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah, je obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje in NIJZ.Za obisk se raje preventivno najavite, predvsem pa preverite, ali bodo gledališča in kinodvorane sploh odprte. Tudi kulturniki namreč opozarjajo na nemogoče omejitve. V odloku namreč piše, da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja javna kulturna prireditev, omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine oziroma več uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset. Opozarjajo tudi, da imajo premalo časa za odpiranje in organiziranje predstav, poleg tega aktualni odlok velja le do 2. maja.Če bo vreme dovoljevalo, izkoristite čas za sveži zrak in aktivnosti v naravi, sicer pa je rekreacija v dežju za mnoge prijetnejša pod streho. V zaprtih prostorih je dovoljena brezkontaktna športna vadba v skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj dva metra medosebne razdalje. V fitnesih po novem odloku ni omejitve, vezane na maksimalno število udeležencev v primeru izvajanja individualnih vadb, potrebno je le nenehno vzdrževanje najmanj 2 m varnostne razdalje (priporočilo je 20 mna osebo). Pri tem ne pozabite na masko, ki je obvezna v skupnih prostorih športnih centrov, seveda pa jo lahko snamete v času vadbe.Morda pa si lahko te dni vzamete čas za kakšno od storitev, za katero ste bili v zadnjih mesecih prikrajšani? Obisk frizerja ali kozmetičnega salona? Spet delujejo denimo tudi individualne storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja. Pa storitve salonov za nego živali ...Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo tako zagotavljati 30 kvadratnih metrov prostora na eno stranko.