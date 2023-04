Prvomajski oddih s pogledom na morje

Resort LifeClass Hotels & Spa Portorož je tik ob morju. Združuje šest hotelov najvišjih kategorij, 11 restavracij in barov, konferenčni center Portus, bazene s termalno in ogrevano morsko vodo ter pestro ponudbo velneških in masažnih storitev. Storitve LifeClass temeljijo na holističnem pristopu, pri katerem je v ospredju sprostitev duha in telesa.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je LifeClass Hotels & Spa, Portorož