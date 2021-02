Prvo pivo zvaril v loncu za filane paprike

Sebastijan Rupar je sicer pravnik.

Zadnjih deset, petnajst let pri nas male butične pivovarne rastejo kot gobe po dežju. Njihov razcvet je resda nekoliko upočasnila trenutna situacija, ki pa – ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, seveda – ni ustavila ekipe škofjeloških pivoljubcev, ta je konec minulega tedna varila pivo. In to ne le enega, temveč kar tri različne odtenke, ki bodo v prihodnjih tednih potovali na ocenjevanje.»Pivo smo te dni varili, da bi z njim sodelovali na edinem ekipnem tekmovanju domačih pivovarjev v širši regiji, na tekmovanju ol (pivu podobna pijača starih Slovanov, op. a.). Mi smo tako organizatorji, hkrati pa na njem tudi sodelujemo,« pojasni, ki se s pivovarstvom že vrsto let ukvarja ljubiteljsko, v Škofji Loki in okolici pa je znan predvsem po organizaciji dogodkov, ki so se (v nekih lepših časih) vrteli okoli piva.Gantar si je torej s prijatelji, ki tudi obožujejo tovrstno sceno, zamislil tekmovanje. In to gre tako: vsaka od prijavljenih ekip, v katerih so lahko tako domači kot poklicni mali pivovarji, na »domači opremi« in pod mentorstvom ene od slovenskih craft pivovarn na svojem mestu zvari šest stilov piva. Tri so Škofjeločani zvarili te dni, tri bodo pripravili nekoliko pozneje.Steklenice bodo poslali na ocenjevanje izkušenim in po BJCP-standardih ​(Beer Judge Certification Program) šolanim ocenjevalcem piva, svoj glas pa na dogodku poda tudi ljudstvo. »Lani smo ocenjevanje sicer izpeljali, znane razmere pa so nam prekrižale druge načrte, saj smo v Škofji Loki nameravali pripraviti tudi večji, s pivom povezan dogodek. Upam, da bomo letos lahko pripravili tak dogodek, na katerem bi obiskovalci lahko ocenjevali in poskušali različne vrste piva, ki jih bo zvarilo devet slovenskih ekip in ena hrvaška,« razmišlja sogovornik, ki je organizator in član škofjeloške ekipe 1160.Ta se je konec minulega tedna zbrala v vasici Pevno. V kotlih je brbotalo, tokrat so nastajale tri vrste piva. »Danes varimo pšenično pivo weizen, dimljeno pivo, imenovano tudi rauchbeer, in še dubbel, to je belgijski stil piva,« je pojasnil gostitelj, ki je v Pevnem nekdaj vodil gostilno, ta je danes spremenjena v ljubiteljsko pivovarno.Zakaj so ekipi nadeli številko 1016? »Prvi zapis na Slovenskem, ki govori o kuhi piva, je bil objavljen v freisinškem urbarju iz leta 1160, zato ima naša ekipa v imenu to letnico,« je pojasniliz Gorenje vasi, ki se že nekaj let ljubiteljsko ukvarja s pivovarstvom, njegovi kolegi pa ga mimogrede pohvalijo, da so njegovi zvarki že dosegli lepe uvrstitve.Še četrti, prav tako v tujini nagrajeni domači pivovar, ki je konec tedna varil pivo in si s prijatelji izmenjeval izkušnje v tem zanimivem hobiju,, pa je oddal: »Pivovarstvo ni le hobi, ampak tudi izmenjava izkušenj. In to prijateljsko tekmovanje je namenjeno prav temu.«Kot zapisano, v vsaki od desetih ekip sodeluje tudi mala pivovarna. Tako so Škofjeločani medse povabili, vodjo butične pivovarne Advocatus. Ni težko uganiti, da je njen lastnik pravnik, ki se s pivovarstvom ukvarja z velikim veseljem in v prostem času: »Pred petimi leti sem se z njim začel ukvarjati ljubiteljsko – za kuhanje prvega piva sem uporabil kar lonec, ki ga moja mama uporablja za pripravo nadevanih paprik. Nato sem leta 2018 ustanovil pivovarno in v njej konec leta 2019 zvaril prvo pivo, namenjeno prodaji.«Na vprašanje, ali ima tudi on prostore v garaži, se nasmehne: »Skoraj – moja pivovarna je v prostoru ob naši hiši v naselju Sveti Duh, kjer je bila v preteklosti avtomehanična delavnica. V njej je znani škofjeloški mehanik popravljal predvsem juge in katrce.«Danes Rupar zimsko pivo, divjaka, koloko, ipo ter neipo prodaja doma in še v trgovinici z domačimi izdelki v sosednji vasi, Spodnjih Bitnjah. »Na kuhanjih piva se vsi veliko naučimo. Zanimivo je, da smo za tekmovanje izbrali manj pogoste stile in tako denimo prvič delam pivo z dimljenim sladom. Ko variš v količinah, večjih od nekaj deset litrov, pač ne ostane veliko časa za eksperimentiranje s preostalimi stili,« je še povedal Rupar, preden se je vrnil k fermentorjem, kvasovkam, tehtnicam, sodom, cedilom, hmelju, ječmenovem sladu in kar je še takega, kar je potrebno za nastanek domačega piva.