Prvič v Sloveniji - karierna priložnost, kot je še ni bilo

Gre za karierno priložnost, ki je ne gre izpustiti. Pritegnila bo vse strastne in kreativne barmane, ki želijo pokazati svoje izjemno znanje. Seveda govorimo o največjem regionalnem tekmovanju barmanov Badel Masterclass!

Tekmovalci bodo svoje barmanske sposobnosti pokazali na najbolj razburljivem in največjem barmanskem tekmovanju v regiji, na katerem ne bodo preverjali le znanja, temveč tudi veščine in strast do sveta pijač. In nagrade? Glavna nagrada vam lahko odpre karierno pot. Zmagovalcu, ki bo izbran iz Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije ali Črne gore, bo poleg možnosti izmenjave znanja in izkušenj zagotovljena fantastična denarna nagrada v višini 30.000 evrov. Poleg vsega bo postal še ambasador blagovne znamke Badel. Za drugo mesto je zagotovljenih 4000 evrov, nagrada za tretje mesto na tekmovanju pa je 2000 evrov.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Badel 1862