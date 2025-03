Prvič so lahko šnopsale samo ženske (FOTO)

Naj mi ne zamerita Sašo Koca, podžupan v Občini Moravske Toplice, in Rok Šavel, novinarski sotrpin, da v petek zvečer nisem imel časa, da bi rekli še kakšno več. In prav je tako.

V moravskotopliški gasilski dom sem se namreč odpravil, da preverim, kako je Lidiji Lajh in drugim dekletom iz Kulturno-turističnega društva Moravske zvezdice uspelo organizirati prvi turnir v kartanju šnopsa le za predstavnice nežnejšega spola v Pomurju in menda tudi v Sloveniji.

Vsaka je imela štiri življenja

Povsem jim je uspelo, lahko ugotovim. Lidija nam je rade volje razkrila recept. Da bi imele tak dogodek, so prvič spregovorile na svojem druženju ob 8. marcu. Beseda je dala besedo in meso, pardon, šnops postala. »Ko smo ženske na kupu, idej ne zmanjka, tudi norih ne,« je rekla, ko je v vrečko zlagala številke, s katerimi so izžrebali pare na turnirju.

Tokrat so karte metale le ženske, moškim je bil – v narekovajih – vstop v gasilski dom prepovedan. »Ampak za kako rundo pijače pa je bil vsak dobrodošel,« nas je potolažila Lidija.

Mihaela Gašpar (desno) se odlično kosa tudi z moškimi, zdaj pa se je z veseljem udeležila svojevrstnega turnirja.

Šnops je igra v dvoje z 20 kartami. Cilj je doseči 66 točk ali pa dobiti zadnji štih, vzetek.

41 kartašic je metalo karte.

Anica Ščap ob kartah obvlada še streljanje.

Bilo je tako, kot se spodobi za turnirje v igranju kart v Pomurju. S to razliko, seveda, da so za mizami sedele le dame. »Vse je enkrat prvič, zakaj pa to ne bi postalo tradicionalno,« nam je razlagala Lidija. V petek je naštela 41 igralk, po domače bi jim lahko rekli kartašic. Vsak dvoboj se je igral do devetih točk, sleherna igralka je imela štiri življenja. Lidija pa nam je še dejala, da ni skrivnost, da so zavoljo izvedbe turnirja poiskale pomoč pri močnejšem spolu.

Pravila igre jim je namreč pripravil in tolmačil Drago Hari, priznani pomurski mojster šnopsa. Zaradi številnih zmag ga organizatorji sami vabijo na turnirje. »Žal ga tokrat ni bilo z nami, saj je dobil vabilo na turnir v Benediktu. Sem ga pa klicala, da ga vprašam, kako ravnati, ko smo prišli do zapleta,« je priznala Lidija.

Hari sicer osvoji tudi po 10 in več turnirjev v igranju šnopsa na leto. »Ko govorimo o razmerju med srečo in znanjem, pravim, da je sreče v igranju šnopsa le okoli 30 odstotkov, 70 odstotkov je znanja,« nam je mojster Hari zaupal pred časom.

Šnops za liter žganja

Gasilski dom so zasedle boljše polovice.

Igralo se je do devet točk, vsaka je imela štiri življenja.

Pravila, če jih je morda katera pozabila ...

Šnops je igra s kartami, ki se lahko igra v dvoje z 20 kartami. Cilj je doseči 66 točk ali pa dobiti zadnji štih, vzetek. Razdeli se pet kart vsakemu igralcu. Preostanek je talon. Ena karta talona se odprta položi pod talon. Ta karta prikazuje adut. In z aduti je bila v petek na ti tudi Anica Ščap iz Apač, na koncu je zasedla peto mesto. »Dobra ideja, ta dogodek. Moje kolegice iz Avstrije imajo celo svojo ligo. Po njih se moramo zgledovati,« je v smehu govorila, ko je mešala karte in čakala nasprotnico. Anica je tudi izvrstna v streljanju na glinaste golobe in zaprisežena članica zelene bratovščine, nam je še zaupala. A o tem morda enkrat drugič.

Karte je metala tudi Mihaela Gašpar iz Šalovcev, ki se na turnirjih odlično kosa tudi z moškimi. In je bila navdušena nad idejo kolegic iz Moravskih Toplic. »Super druženje, prav vesela sem, da so se kaj takega domislili.«

Zakaj pa se tej igri sploh reče šnops, smo še razglabljali v petek zvečer. Ena od različic, navedena na slovenski Wikipediji, pravi, da zato, ker so nekoč igralci tekmovali za liter žganja oziroma glažek šnopsa. Spet drugi navajajo, da zato, ker beseda schnappen v nemščini pomeni pobrati ali kaj na hitro vzeti, zato naj bi schnapsen, kot igranju šnopsa pravijo v nemščini, pomenilo pobiranje, ko nekdo z višjo prevzame nižjo nasprotnikovo karto.

In kdo je v petek osvojil izjemno glavno nagrado, vikend razvajanja v dvoje? Najbolje je karte pobirala Monika Černela pred Gabrijelo Slamar in Tanjo Terplan. Četrta je bila Ana Petek, peta kot rečeno Ščapova in šesta Miša Bočkorec. Res je bil pravi dogodek, Lidija, in kapo dol za izvedbo.