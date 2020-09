Prvi šolski dan: model B, učenci z maskami v skupnih prostorih

Pouk po modelu B

Vozniki pozor na šolarje

Na prvi šolski dan bo Agencija za varnost prometa v jutranji prometni konici na nekaterih večjih križiščih po Sloveniji izvajala terensko akcijo, s katero bodo voznikom želeli sporočiti, da se na naše ceste znova vračajo številni šolarji. Akcija bo 1. septembra potekala na večjih križiščih v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Kopru. 51 promotorjev prometne varnosti bo tako med 7. in 11. uro na 20 lokacijah voznike opozarjalo na začetek šole, pomen pripetosti z varnostnim pasom in na pomen neuporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

Še posebej najmlajši so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Zato agencija poziva, naj bodo vozniki nanje še posebej pozorni in naj jim vedno prepustijo prednost na prehodih za pešce.

Prvi teden šole za uporabo mask za vse učence v skupnih prostorih

Prvi (Covid 19) šolski učenci z maskami v skupnih prostorih FOTO: Shutterstock Photo

Za spremljanje prvošolčka izredni dopust

V srednjih šolah več o delovanju države

Za 190.990 učencev in 73.900 dijakov se danes začenja šola, od tega za 21.366 otrok sploh prvič. Za razliko od preteklih let bo novo šolsko leto letos drugačno, saj bodo morali vsi vsaj nekaj časa upoštevati priporočila za omejevanje širjenja koronavirusa.Dolgo časa se je ugibalo, ali bodo vsi učenci in dijaki septembra lahko odšli v šolo, saj se razmere, povezane z novim koronavirusom, spreminjajo iz tedna v teden. Negotovost je prejšnji teden pretrgala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ko je sporočila, da bodo v primeru, da se epidemiološka slika v državi ne bo bistveno poslabšala, v šolo odšli vsi učenci in dijaki, bodo pa morali skupaj z učitelji in tudi starši upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).V torek bo pouk stekel po t. i. modelu B, ki predvideva vrnitev v šole vseh z določenimi prilagoditvami oziroma ob upoštevanju priporočil NIJZ. Med drugim bodo morale šole zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci različnih oddelkov, redno umivanje rok in zračenje prostorov. Malica bo potekala v učilnici, za kosilo pa bo treba določiti urnik oziroma število učencev, ki so lahko istočasno v jedilnici.Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred dnevi izdal priporočila za nošenje zaščitnih mask v prihodnjem tednu. Med drugim predlaga, da vsi učenci v osnovni šoli v skupnih prostorih nosijo maske, medtem ko je po dozdajšnjih priporočilih veljalo, da naj jih nosijo le stari 12 let ali več.NIJZ tudi priporoča, da otroci do vključno petega leta ne uporabljajo mask, otroci od šestega do 11 leta pa naj jih uporabljajo skladno s splošnimi in specifičnimi priporočili, kar pomeni v zdravstvenih ustanovah in v javnem prevozu. Starejši od vključno 12 leta pa naj jih uporabljajo enako, kot to za odrasle priporočajo vladni odloki.V novem šolskem letu bo osnovno šolo obiskovalo okoli 3500 več učencev kot v iztekajočem se šolskem letu, prav tako bo tudi nekoliko več dijakov. Več bo tudi prvošolcev. Lani jih je bilo 20.796, letos jih bo 21.366. Na petih podružničnih šolah sicer ne bodo imeli nobenega prvošolčka.Novo šolsko leto novost prinaša tudi za starše prvošolcev. V začetku leta je namreč začela veljati dopolnitev zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da staršem prvošolčkov, ki svojega prvošolčka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, pripada dan izrednega dopusta. »Ker gre za izredni dopust, ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred,« so pojasnili na ministrstvu.Na področju srednjega šolstva novo šolsko leto prinaša več vsebin iz t. i. aktivnega državljanstva. Na ministrstvu so najprej načrtovali, da bo šlo za nov samostojni predmet, a so se nato odločili, da se bodo dijaki z dodatnimi vsebinami o delovanju države seznanili pri obveznih izbirnih vsebinah in interesnih dejavnostih, ki bodo po novem imele več omenjenih vsebin.