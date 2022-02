Prvi Slovenec na elitni glasbeni šoli

Matia Šramel iz Šmarij pri Kopru ni običajen šestnajstletnik. Izjemno je talentiran, muzikalen, karizmatičen in delaven, in kar štirikrat je premagal tumorsko bolezen, s katero se je boril polovico življenja. O njegovih briljantnih uspehih je osnovna šola predlani izdala tudi pisno potrdilo, njegove sposobnosti so nadpovprečne, poročajo, ne samo razrede, celo vse predmete je končal z odliko.

Nadarjenemu glasbeniku lahko pomagate z nakazilom na TRR: IBAN SI56 2900 0003 5828 068

Matia Šramel, Šmarje 141, Koper

namen: šolnina

»Vsa leta šolanja je za svoj učni uspeh prejel priznanja za doseženo znanje kot odličen učenec,« je navedel ravnatelj OŠ Šmarje pri Kopru Edi Glavina, pa tudi, da je uspešno tekmoval iz kemije, biologije, angleščine, sodeloval pri italijanski bralni znački, se izkazal v športu. »Glasbo ima v genih, kar pa je še bolj pomembno, nosi jo v svojem srcu in jo rad deli z drugimi. Vsi, ki smo bili kakor koli povezani z njegovim delom in razvojem, mu želimo, da bi to svojo nadarjenost in željo po znanju ohranjal še naprej.«

Preskočil drugi letnik

Šramel je nižjo glasbeno šolo v Kopru končal z odlično oceno, tako trobente, ki mu je najljubša in jo igra od petega leta, kot saksofona, z odliko pa tudi igranje v pihalnem orkestru ter solfeggio. A ni samo instrumentalist, je tudi izjemen pevec. Pri štirinajstih je bil godbenik leta, predlani pa mu je koprska glasbena šola podelila laskavo priznanje zlati ključ za izjemne dosežke v glasbi in predanost. Matia je zdaj v drugem letniku koprske umetniške gimnazije, kjer izpite opravlja na letni ravni, izvrsten je v naravoslovnih vedah, hkrati pa je dijak tretjega letnika elitne, svetovno priznane angleške šole Wells Cathedral School, specializirane za glasbo. Tam si je izbral smer glasba, studijska glasba in matematika.

Za dosežke mu je čestital tudi koprski župan Aleš Bržan.

Kako ga je pot pripeljala tja? Od nekdaj se je udeleževal mojstrskih tečajev, seminarjev in poletnih šol, tista v Angliji je bila zanj prelomna. »Obiskal sem posebno poletno šolo, ki jo je organizirala Wells Cathedral School, in očitno pustil zelo dober vtis. Kot prvega iz Slovenije so me namreč povabili k njim na šolanje,« pove Matia, ki je pokazal tako velik napredek, da je drugi letnik v Angliji kar preskočil. A zataknilo se je pri denarju, sredstev za plačevanje drage šolnine družina nima več. Tudi sam je sicer prispeval kakšen funt, poleti smo ga tako opazili v koprski kavarni, kjer je od maja do avgusta pomival posodo.

Zdaj Matia potrebuje pomoč dobrih ljudi. Na spletni platformi gogetfunding.com je pred časom začel zbirati denar, do zdaj je zbral 3000 evrov. Tudi iz Wellsa je nedolgo tega prišla dobra novica, šola mu je namreč dodelila 50-odstotno šolnino za to šolsko leto, kar je tudi največ, kar lahko omogočijo. A žal ni dovolj, če šolnine ne bo poravnal, bo moral svoje izobraževanje v Angliji zaključiti.

Starši že vzeli kredit

»Cena enega letnika je, preračunano iz funtov, približno 57.400 evrov,« pripoveduje in nam pokaže šolski cenik. »Za letošnje šolsko leto moram poravnati še 15.000 evrov. Ker vedo, da zbiram denar, so mi omogočili, da to poravnam v mesečnih obrokih. Zmanjkalo je tudi za šolnino za naslednje, zadnje leto šolanja, vse skupaj okoli 72.400 evrov,« pravi nadarjeni glasbenik. Če bo tudi za naslednje leto dobil štipendijo, bo po najboljšem scenariju zmanjkalo kakšnih 44 tisočakov, izvemo. »Moji starši so že vzeli tudi kredit za semester, ki ga končujem zdaj,« pripoveduje Šramel in še, da je poslal vse možne prošnje po Sloveniji za štipendije, toda neuspešno.

Ves čas ga podpirajo oče Andy, mama Barbara, sestra Lara in brat Jakob.

Matia si najbolj želi učiti in postati izvrsten glasbenik. Kako močna je njegova volja in kako velik pogum, priča tudi, da ga celo tumorska bolezen, ki jo je večkrat premagal, ni ustavila. »Pri osmih letih so mi postavili diagnozo tumor v desni roki, ki je bil zelo velik. Ponovil se je štirikrat, prvič konec drugega razreda osnovne šole, dvakrat v sedmem razredu in konec devetega razreda. Večkrat sem bil operiran,« pove, v isti sapi pa, da ne želi, da ga ljudje zato gledajo kot revčka. »Nisem to, sem nasmejan in vesel in ni mi težko delati! Zaradi bolezni sem se dosti šolal tudi doma, iz bolniške postelje, z mamino pomočjo,« z nasmehom dodaja, ko pokaže zdravniške izvide. Moč črpa v trobenti.

15 tisoč evrov mora še plačati za to šolsko leto.

»Ker je šolanje v Angliji zame kar zajeten finančni in organizacijski zalogaj, prosim za pomoč. Pomagate mi lahko kot sponzor ali donator ali v obliki štipendije. Seveda bi se vam za vašo pomoč oddolžil, kolikor bo to v mojih močeh,« sklene mladenič, ki potrebuje samo še malo podpore, da zaključi izobraževanje in dosanja svoje sanje. Da bo lahko v ponos vsem učiteljem, profesorjem in dirigentom, staršem in sorojencema, ki ga nesebično podpirajo, za kar jim je neizmerno hvaležen.