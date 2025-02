Prvi pristal na Triglavu in izdelal kolo na sonce (FOTO)

Gorenjskega podjetnika Francija Stroja smo spoznali že pred mnogimi leti, ko je z nekaj praskami preživel spektakularno helikoptersko nesrečo nad Dolino Sedmerih Triglavskih jezer. Poznamo ga tudi po njegovem znanstvenem laboratoriju Orlovo gnezdo na pobočju Dobrče, kjer snuje svoje izume in raziskuje delovanje sončne energije. Nekoliko manj ljudi pa ve, da je 69-letnik izjemen inovator in pionir sončne energije pri nas. Svoj prvi solarni panel je izdelal pri 16 letih, nedavno pa mu je uspelo narediti edinstveno samooskrbno solarno kolo, torej kolo, ki ga napaja sončna energija.

Električna in solarna kolesa v zadnjih letih doživljajo pravo revolucijo in tudi Strojev izum lahko uvrstimo med pionirske. Njegova posebnost je namreč, da ga ni treba polniti. Samo usedeš se nanj in se odpelješ, tako rekoč neomejeno daleč, seveda ob sončnem vremenu. »Če slučajno ni sonca, ima akumulator za okoli tri ure vožnje. Sicer je kolo tudi dvosed in še pod streho si, če dežuje,« nas smeje pričaka Franci Stroj in nas, pozor (!), kot prve na svetu popelje s svoj​im najnovejšim izumom.

Franci Stroj s svojim najnovejšim izumom, desno v gozdu je vidno Orlovo gnezdo. FOTO: Tina Horvat

Stroj, ki je sicer poklicni pilot in je dolga leta oskrboval slovenske planinske koče z lastnimi helikopterji, je svoje prvo kolo na sončno energijo sicer izdelal že pred 20 leti, a ga je bilo treba po vsaki uporabi polniti. Ker se je redno dogajalo, da ga je kdo pozabil priključiti na polnjenje, se je lotil izuma takšnega, ki polnjenja ne potrebuje.

Inovator

Je tudi prvi v Sloveniji, ki je izdelal snežni top. Bilo je leta 1987, in kot pravi, se je kar fejst namatral, da mu je uspelo izdelati prvega in naslednjih 50. Najprej je prevzel umetno zasneževanje domačega oziroma Elanovega smučišča Krpin v Begunjah, a kot pove, so nekateri ugotovili, da je s topovi preveč zaslužil, zato je bil ob posel.

Kolo za uporabo ne potrebuje polnjenja. FOTO: Tina Horvat

Inovator se je nato povsem posvetil svojemu podjetju za sončne kolektorje, bojlerje in kotle za centralno ogrevanje na vsa goriva, tudi na sončno energijo. Slednji so že tako napredni, da lahko sonce poskrbi za že 80 odstotkov ogrevanja prostorov in sanitarne vode.

Osnovna dejavnost njegovega podjetja je izdelava kotlov in bojlerjev na sončno energijo. FOTO: Tina Horvat

Prvo kolo na sonce je izdelal že pred 20 leti. FOTO: Tina Horvat

Vse razvijajo in izdelujejo sami, saj, kot pravi, ima s tem veliko veselje in zadoščenje. Včasih je delal po 16 ur na dan, saj je bilo toliko dela, da so kupci na njegove naprave čakali več kot leto dni. Pa za dopust si skoraj nikoli ni vzel časa, in kot pravi, se je njegova žena Olga na vse to že lepo navadila.

»Če nimaš veselja pa malo talenta, ni nič. In pridne in delovne roke moraš imeti, pa tudi nekaj trme. Seveda to vsem potem ni všeč, marsikoga boli, če je kdo uspešen, in tako je tudi pri meni. Že več kot 25 let se dajem za legalizacijo laboratorija, v katerem razvijam ideje in raziskujem uporabo sončne energije, pa mi še vedno ni uspelo,« pripoveduje Franci Stroj in pogleduje na pobočje za svojo hišo, kjer se v daljavi vidi Orlovo gnezdo. Zanj pravi, da je še bolj sonaravno, kot je originalno gnezdo gorske ujede. Laboratorij so mu na njegove stroške že leta 2004 podrli, pa je v naslednjem letu zgradil novega. Prepričan je, da se to ne bi zgodilo, če bi bil član kakšne politične stranke, a njemu za politiko pač ni mar.

Spomin na pristanek na Triglavu FOTO: Tina Horvat

Ne predstavljam si življenja brez dela, vseeno pa me zadnje čase najbolj veseli to, da bosta naše podjetje naprej peljala sinova.

Dober občutek je bil

A to še vedno ni vse. Iz časa, ko so naše planinske koče oskrbovali še Strojevi helikopterji, hkrati pa je imel taksi prevoze s helikopterjem in delovne polete, je zaslužen za še en dosežek. Če so bili prvi štirje srčni možje, ki so stopili na Triglav, Bohinjci, je bil prvi človek, ki mu je uspelo tam pristati z zračnim plovilom – helikopterjem.

Leta 2011 je kot prvi s helikopterjem pristal na Triglavu in rešil življenje župniku Francu Urbaniji (sedi). FOTO: osebni arhiv

Leta 2001 je z le nekaj praskami preživel strmoglavljenje helikopterja. FOTO: Mirko Kunšič

Oktobra 2011 je s svojim helikopterjem 480B pristal tik ob Aljaževem stolpu, ugasnil motor in pomagal obolelemu planincu, ki ni bil nihče drug kot znameniti dovški župnik France Urbanija, naslednik Jakoba Aljaža, v dolino. A čeprav mu je rešil življenje, bi skoraj moral plačati kazen. V času pristanka helikopterja na vrhu našega očaka, česar seveda zakon ne dovoljuje, je bil prav tam na obhodu nadzornik Triglavskega narodnega parka in je zoper njega sprožil postopek. Na srečo so organi pregona vendarle spoznali, da je šlo za reševanje človeškega življenja, in odnesel jo je brez sankcij. »Uf, dober občutek je bil, ko sem kot prvi pristal na Triglavu. Župnik Urbanija pa mi je še zdaj zelo hvaležen, da sem ga rešil,« pove z nemalo ponosa.

Neutrudni inovator Franci Stroj je večino fizičnega dela zdaj preložil na sodelavce, a vendar ostaja v poslu in snuje nove in nove inovacije. Ne zaustavijo ga niti zdravstvene težave. Pred pol leta je, na primer, doživel možgansko kap, a je že dobro okreval in zdaj se je prilagodil tako, da je le nekoliko manj aktiven. »Ne predstavljam si življenja brez dela, vseeno pa me zadnje čase najbolj veseli to, da bosta naše podjetje, ki se mu posvečam že vse življenje, naprej peljala moja sinova,« nam je povedal.