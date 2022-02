Kazimir Drašlar, za prijatelje Mikec, je eden vodilnih alpinistov iz 60. let prejšnjega stoletja. V zgodovino alpinizma se je zapisal z izjemnimi vzponi: leta 1961 je v navezi z Alešem Kunaverjem v treh dneh in med divjim viharjem ter v gosti megli prvi preplezal zadnji problem Triglavske stene – mogočno in do takrat še neosvojeno Sfingo. Leta 1967 sta s Stanetom Belakom - Šraufom kot prva Slovenca preplezala znamenito smer Bonattijev steber v Druju. Leta 1968 sta s Francem Štupnikom - Cickom stopila na neosvojeni vrh Lunko v afganistanskem Hindukušu, naslednjega leta pa je z Matijo Mal...