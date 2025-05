Prvi odzivi na preiskavo KPK zaradi Golobove afere Karigador: »Gre za njegovo zaščito in vtis, da ga preiskujejo«

Poročali smo že, da je premier Robert Golob je v odzivu na uvedbo preiskave Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o morebitnem nasprotju interesov pri njegovem prijateljevanju s Tomažem Subotičem dejal, da »glede na ves medijski rompompom na to temo, verjetno nihče ni pričakoval drugačne odločitve, tudi sam ne«. Več ni želel komentirati.

Golob mora prevzeti politično odgovornost

Tudi njegova koalicijska partnerja, prvak SD Matjaž Han in koordinatorica Levice Asta Vrečko sta bila s komentarji zadržana. Oba sta potrdila, da so ministri njunih strank na vladi imenovanje Subotiča na omenjeni mesti v svetih zavodov podprli oziroma »verjetno podprli, glede na to, da je bil predlog usklajen«, kot je dejala Vrečko. Poudarila sta, da postopek še teče, zgolj njegova uvedba pa da še nič ne pomeni, zato bosta s komentarji počakala na izsledke pristojnih institucij.

V prvih odzivih v opozicijskih vrstah pa so bili pričakovano zelo ostri in neposredni in menijo, da bi moral premier prevzeti politično odgovornost.

Podpredsednik SDS Aleš Hojs je v zapisu na družbenem omrežju X, ki ga je delil tudi predsednik stranke Janez Janša, ocenil, da gre za politično farso, ki pa po njegovi oceni ne bo dočakala epiloga. »Gre za njegovo zaščito in vtis, da ga preiskujejo,« je med drugim zapisal.

V NSi menijo, da je »razgradnja in nespoštovanje temeljnih institucij, ki morajo biti robustne,« značilnost celotnega dosedanjega mandata Golobove vlade. V vsaki resni državi bi predsednik vlade že prevzel politično odgovornost, odstopil in s tem razbremenil preiskavo KPK, je v izjavi za medije dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. »Robert Golob seveda tega ni naredil in mislim, da s tem obremenjuje celoten mandat, celotno vlado,« je ocenil.

Za Logarje »odlaganje več ali manj neizogibnega«

Tudi predsednik Demokratov in vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar ne pričakuje, da bi premier potegnil kakšno potezo, bi pa pričakoval odločnejši odziv koalicijskih partnerjev, je dejal v izjavi za medije. Današnji odziv je namreč označil za »odlaganje več ali manj neizogibnega«. »Spomnimo se, v času prejšnje vlade je Levica zahtevala politične posledice še pred kakršnokoli pravnomočnostjo KPK, v času izbruha afere Karigador je podpredsednik SD dejal, da mora ta vlada ravnati drugače, predsednik SD Han je razumen človek. V tem času pričakujem odziv enega od koalicijskih partnerjev, kako gleda na tovrstno zniževanje politične kulture,« je dejal Logar.