Prvi odstop zaradi novega zakona: direktor izolske bolnišnice se je odločil za zasebni sektor

Z današnjim dnem je začela veljati pomembna sprememba za direktorje in strokovne direktorje v javnih zdravstvenih zavodih. Prenehala so jim veljati soglasja za delo pri drugih izvajalcih, kar pomeni, da odslej ne smejo več opravljati dela pri koncesionarjih ali zasebnikih. Dodatno delo bodo lahko opravljali samo še po podjemnih pogodbah – in to izključno v drugih javnih zdravstvenih zavodih, piše STA.

Prvi odstop zaradi nove zakonodaje

Prve posledice so že vidne: Evgenij Komljanec je zaradi prenehanja veljavnosti soglasja odstopil z mesta direktorja Zdravstvenega doma Izola. Svojo kariero bo nadaljeval samo v zasebnem zdravstvenem zavodu, ki ga že vodi. To je prvi odmevnejši primer, ko je novela zakona o zdravstveni dejavnosti neposredno vplivala na položaj direktorja javnega zdravstvenega zavoda.

Med direktorji večjih bolnišnic pa sta imela soglasje za dodatno delo le dva – dr. Dragan Kovačić (Celje) in Dimitrij Klančič (Nova Gorica). Oba sta ga tudi uporabljala, a jima je zdaj prav tako prenehalo veljati.

Direktor Splošne bolnišnice Celje dr. Dragan Kovačić ostaja na čelu javne zdravstvene ustanove. FOTO: Leon Vidic/delo

Kaj se spreminja za zdravstvene delavce?

Novela zakona ne posega samo v delo direktorjev, temveč vpliva tudi na ostale zdravstvene delavce in sodelavce.

Obstoječa soglasja: Če so jih pridobili pred uveljavitvijo novele, bodo veljala do izteka – največ pa 12 mesecev.

Nova soglasja: Vsi, ki bodo želeli opravljati dodatno delo, bodo morali v prihodnje zaprositi po novih pravilih.

Po besedah Jasne Humar z ministrstva so se zavodi na spremembe že pripravili, uvedli so nove obrazce in navodila. Zdravstveni zavodi ne poročajo o večjih težavah pri prilagajanju.

Zakon prinaša še vrsto drugih sprememb.

Direktorji bodo morali v prihodnje dokazovati ustrezna znanja s področja vodenja in menedžmenta. Poseben pravilnik o usposabljanjih je še v pripravi. Ministrstvo pripravlja tudi enotno metodologijo za merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev, ki bo določila, katere obremenitve je treba spremljati in evidentirati.

V postopku usklajevanja so še pravilniki o dejavnostih posameznih bolnišnic, o mrliškopregledni službi, o nagrajevanju za povečan obseg dela in o sestavi svetov javnih zdravstvenih zavodov. Generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar ob tem poudarja, da je bistveno, da se z evidentiranjem in analiziranjem obremenitev sploh začne, saj bo to osnova za nadaljnje spremembe v organizaciji dela in razbremenitvi zaposlenih.