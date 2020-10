Prvi na Gorenjskem, tretji v državi

Gasilski center Gorenjske

800 tisoč evrov je stal celotni projekt.

Na odprtju novega poligona je zaigral Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora.

Tudi na stolpu in v bazenu

Nov poligon je tretji tovrstni objekt v državi.

Tu se bodo urili tudi za izziv Firefighter Challenge, ki velja za dve najzahtevnejši minuti v življenju vsakega gasilca.

Srce poligona je gasilski stolp.

Veterani PGD Zabreznica so pokazali vajo s hidrantom.

Dovolj prostora bo tudi za premagovanje ovir.

Tako urne so gasilske pionirke PGD Hrušica!

Z orodjem spretno ravnajo tudi veteranke.

Na poligonu bodo lahko tekmovali in se urili tudi najmlajši.

Pridobitev je za urjenje poklicnih gasilskih enot izjemnega pomena. FOTOGRAFIJE: ŠPELA ANKELE

Poligon izjemnega pomena



Za usposabljanje gasilcev je poligon izjemnega pomena, so zapisali na spletni strani gov.si. Na območju Gasilske zveze Jesenice sta namreč najdaljši cestni in železniški predor v Sloveniji ter največja aktivna zemeljska plazova v tem delu Evrope – Čikla in Urbas.

V močnem deževju, ki je ravno tisti čas zajelo Jesenice, so na nekdanjem parkirišču in bivšem heliportu odprli regijski gasilski poligon. Na območju Zgornjega Plavža, to je med Splošno bolnišnico Jesenice in naseljem Hrušica, se bo lahko urilo in tekmovalo 4000 operativnih gasilcev, ki delujejo v gorenjskih prostovoljnih gasilskih društvih in še v dveh poklicnih enotah.»Jesenice z današnjim dnem postajajo gasilski center Gorenjske,« je novo pridobitev pozdravil, župan Jesenic. Kot je dodal, so lahko veseli in ponosni na to pridobitev, ponosni pa so lahko tudi na poklicne in prostovoljne gasilce., predsednik Gasilske zveze Slovenije, se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri postavitvi novega poligona, tudi Gasilski zvezi Gorenjske, ki je postavila tretji tovrstni poligon v državi: »Namenjen bo usposabljanju gasilcev in drugih enot.« Napovedal je še, da bodo podobne poligone zgradili tudi v Grosuplju, Žužemberku in Zagorju, po Sloveniji jih nameravajo zgraditi 17.Državni sekretar na ministrstvu za obramboje poudaril, da je uspešnost ob klicu na pomoč povezana s tehničnimi sredstvi in usposobljenostjo gasilskih vrst. Kot je bilo slišati ob odprtju poligona, je v Sloveniji 5700 operativnih gasilk, med njimi pa je tudi, predsednica Gasilske zveze Slovenije. Z, poveljnikom Gasilskega občinskega poveljstva Jesenice, je komentirala prve vaje na novem poligonu, ki so jih prikazali poklicni in prostovoljni gasilci z Jesenic in okolice.»To bo vadbeni center za vso Gorenjsko. Tu bomo lahko pripravljali vse vaje in izobraževanja pod okriljem Gasilske zveze Gorenjske,« je dejal Robert Kejžar in dodal, da bo skrbnik novega poligona Gasilska zveza Jesenice.Pojasnil je, da bodo na vadbenem stolpu gasilci lahko izvajali vse vaje z višine, če pa bodo objekt zadimili, bodo lahko tudi vadili, kako ravnati v takšnih primerih: »Stolp je precej odprt, tako da bo lahko potekalo tudi ocenjevanje.« Zraven sta na približno tri tisoč kvadratnih metrih še poligon za vaje, bazen za vodo in plato, na katerem bo lahko potekalo tehnično reševanje.Celoten projekt je stal 800.000 evrov: polovico sta prispevali Občina Jesenice in tamkajšnja gasilska zveza, ki sta zagotovili asfaltirano zemljišče kot tudi vso potrebno dokumentacijo, dovoljenja in soglasja. Gradnja je stala okoli 400.000 evrov, ki sta jih prispevali Gasilska zveza Slovenije ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz sredstev požarnega sklada.