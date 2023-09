Prvi mož DVK odhaja v pokoj: Svoj čas bom posvetil sebi, partnerki in vnukom

Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko nam je potrdil, da se bo konec januarja prihodnje leto upokojil. O tem je pravočasno obvestil tudi predsednika državne volilne komisije vrhovnega sodnika Petra Goloba, da bi tako tri mesece pred upokojitvijo odpovedal pogodbo o zaposlitvi in da bi še pred evropskimi volitvami našli zamenjavo zanj.

»Po dvanajstih letih in po petindvajsetih splošnih volilnih glasovanjih, pri katerih sem sodeloval, je čas, da dobi človek tisto, kar si zasluži – pokoj,« nam je z nasmehom povedal Vučko. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da je tudi sam zagovornik omejevanja mandatov in ne skriva, da je podpisal peticijo za omejitev županskih mandatov.

»Če bi mojo delovno dobo šteli kot mandate poslancev, sem oddelal tri mandate. Čas je, da dam prostor novim in mlajšim. Veste, eno je mladostna zagnanost, večja lahkotnost in nove ideje. Razkorak med skoraj 60-letnikom in 40-letnikom je več kot očiten,« pravi.

Pogoje za upokojitev je imel že izpolnjene, saj je imel nekaj beneficiranega staža. »Res je tudi, da sem začel delati pri 18 letih, kar pomeni, da sem oddelal 40 let službe, zato ne gre za predčasno upokojitev,« pravi Vučko, ki bo novembra dopolnil 59 let.

»V super volilnem letu lani smo bili prekomerno obremenjeni«

Ali njegova upokojitev sovpada morda zaradi obtožb proti njemu o šikaniranju na delovnem mestu? »Ne, to je čisto iz konteksta. Če bi sovpadalo, bi odstopil že prej. Gre za premislek po super volilnem letu, ki ni bilo lahko ne zasebno ne poslovno – šlo je za prekomerne obremenitve mene in zaposlenih na DVK. Enostavno je prišel čas za premislek in odločil sem za pokoj. Gre povsem za mojo pravico,« pravi.

»Ne hrepenim po novih funkcijah«

Ker se po njegovih genih in krvi pretaka prekmurska narava, se bo od sodelavcev in komisije poslovil na dostojen način, tako da bo sodelavce pogostil. Po drugi strani pa se že veseli nekoliko umirjenega življenja in prepričan je, da bo tudi v pokoju užival. »Nisem oseba, ki bi hrepenela po novih funkcijah in brez tega ne bi mogel delovati. Svoj čas bom po novem posvečal sebi, partnerki in vnukom. Moje načelo je tudi, da čim več uživam in da ni pomembna višina penziona, ampak da ga čimvečkrat dobiš.«

Politika me ne zanima

Ga bomo lahko v prihodnje videli na političnem polju, ne nazadnje je bil v preteklosti poslanec LDS? »Ne, politika me absolutno ne zanima. Ravno ta mi je v preteklosti prizadela največ težav v življenju. Žal je tako v Sloveniji, da vse politike, ne glede na strokovnost, mečejo v isti koš. Ko sem pred dvanajstimi leti na predlog bivšega predsednika državnega vrhovnega sodišča Antona Gašperja Frantarja dobil povabilo v DVK, sem tako izstopil iz politične stranke in popolnoma zamrznil vse aktivnosti. In ne glede na vse to sem bil vedno deležen očitkov, ki jih v normalnih demokracijah ne bi bil.«

Prvi obraz DVK se bo upokojil 31. januarja 2024. Prihodnje leto bodo tudi evropske volitve, a Vučko zatrjuje, da bo vedno na voljo za pomoč in nasvet vsakomur, ki bi ga potreboval. Na vprašanje, ali bo predlagal novega direktorja DVK, pravi, da se je iz vseh postopkov izbire novega direktorja izločil in da je komisija tista, ki bo izbrala novega šefa. »Če pa me bo kdo vprašal, bom povedal svoje mnenje. Med drugim to, da nekdo s političnim nahrbtnikom ni najboljši kandidat,« zaključi.