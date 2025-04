Prvi mož agencije za kakovost v zdravstvu ima tri magisterije

Vlada je na petkovi seji imenovala Marka Korenjaka za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu. Korenjak bo funkcijo opravljal do imenovanja direktorja s polnim mandatom, vendar največ šest mesecev, torej do 15. novembra 2025, poroča STA.

Kot so pojasnili na vladi, ima Korenjak več kot desetletje izkušenj v zdravstvu, s poudarkom na kakovosti, regulativi in strateškem vodenju pacientovih interesov. Je predsednik Evropskega združenja bolnikov z boleznimi jeter, sopredsednik delovne skupine za paciente in potrošnike pri Evropski agenciji za zdravila ter član odbora za varnost zdravil pri isti agenciji. Ima tri magisterije s področij mednarodnih odnosov, poslovodenja ter mednarodnega zagovorništva pacientov.

Nova agencija

Agencija, ki jo je vlada ustanovila 20. marca na podlagi zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, bo skrbela za sistematično spremljanje, nadzor in izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva. Njene naloge vključujejo razvoj sistema upravljanja kakovosti, spremljanje izvajanja standardov in določanje pogojev za izvajalce zdravstvenih storitev.

Agencijo bosta vodila direktor in svet agencije. Slednjega bo sestavljalo sedem članov, ki jih bo imenovala vlada na predlog ministra za zdravje in ključnih strokovnih ter nevladnih organizacij. Prva konstitutivna seja sveta bo sklicana v enem mesecu po imenovanju članov. Svet bo nato v šestih mesecih moral izbrati in predlagati kandidata za direktorja, ki bo nato imenovan za petletni mandat.

Ministrstvo za zdravje je sicer že zamudilo rok za predlog članov sveta, vendar so pojasnili, da bodo imenovanja izvedli v kratkem.