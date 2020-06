Prvi model sestavil pri treh letih (FOTO)

Oskar Štempihar je rastel z modeli letal, prvega je sestavil pri treh letih, pri 18 že sodeluje v družinskem podjetju. FOTO: Erazem JK

V 10 letih je obnovil 12 podobnih motorjev, ki so bili pozabljeni.

Skupina Vodnikovih 9 je v grajski park pripeljala hudičeve zgodbe, ne preveč strašljive, ravno pravšnje za otroke. FOTO: Erazem JK

Nočno vodenje po stalnih zbirkah FOTO: Jaka Blasutto

60 muzejev in galerij



Prav na najdaljši dan v letu, ko se konča pomlad in začne poletje, je Skupnost muzejev Slovenije že 18. leto zapored organizirala prireditev Poletna muzejska noč 2020. V soboto od 18. do 24. ure je tako odprlo vrata 60 muzejev in galerij po vsej državi. Po besedah predsednice Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandre Berberih Slana se muzeji in galerije po zaprtju zaradi epidemije covida-19 znova odpirajo za javnost: »Poletna muzejska noč je priložnost, da ljudi opomnimo, kako lepo in zanimivo je pri nas«. O. B.

Grad Bistra pri Vrhniki, kjer je od sredine 13. stoletja deloval kartuzijanski samostan, od leta 1951 pa v njem domuje Tehniški muzej Slovenije, je že sam po sebi vreden obiska. Obdan z vodovjem Ljubljanice oziroma njenega pritoka Bistre, ki poganja vodna kolesa za mlin, žago in kovačijo, ter prelepim parkom z drevesi, ki dajejo zavetje pred vročim poletnim soncem, je kot nalašč za preživljanje mirnega popoldneva. Tudi na sobotni Poletni muzejski noči smo lahko srečali predvsem družine z otroki, saj je muzej, tako nam je dejal eden od očetov, ki je pripeljal predšolske otroke, edinstvena priložnost, da današnje generacije izvedo kaj o zgodovini tehnike in spoznajo predmete in znanje.Kot je povedala direktorica muzeja dr., so program muzejske noči zasnovali tako, da je vsak lahko našel kaj zase, tako odrasli kot otroci, tehniško podkovani obiskovalci in tudi tisti, ki ne ločijo bencinskega od električnega motorja. Izbrali so nekaj zanimivih poudarkov, ki so pritegnili številne obiskovalce, v sobotnem dnevu in večeru so jih našteli blizu 600, kar je v času, ko se življenje po epidemiji šele odpira, zagotovo lepo število.»Poleg ogleda stalnih muzejskih zbirk in občasnih razstav se je na prostem odvijal poseben program, omenim naj prikaz delovanja bencinskega motorja za uporabo v kmetijstvu in prikaz letenja modelov letal, posebno pozornost pa so pritegnili pripovedovalci, ki so s hudičevimi zgodbami navdušili predvsem najmlajše,« je s potekom večera in obiskom zadovoljna dr. Juršičeva.Ob našem obisku v zgodnjih večernih urah je pozornost že na prvem dvorišču po vstopu v muzejski kompleks pritegnilo glasno ropotanje motorja, za katerega se je zdelo, da na trenutke izgubi svoj umirjeni ritem. Dva pogonska motorja, kakršni so nekoč gnali različne kmetijske stroje, na primer žage ali mlatilnice, je na ogled postaviliz Novakov pri Cerknem, pognal je najprej enega, potem pa s pomočjo jermenice še drugega. Zbrani radovedni mladeži je povedal, da je v zadnjih 10 letih obnovil in za delovanje usposobil 12 podobnih motorjev, ki so bili pozabljeni tudi več kot pol stoletja. »Da tak motor razdrem, obnovim in sestavim nazaj ter usposobim za delovanje, potrebujem približno dva meseca po štiri ure na dan,« pravi sogovornik, ki s svojim konjičkom opravlja nedvomno izjemno pomembno delo. Ohranja tehniško dediščino, znanje pa prenaša na petletnega vnuka, ki že sam upravlja majhen tovrstni motor.Od bencinskih motorjev so se obiskovalci preselili v park, kjer so člani Modelarskega kluba Vrhnika predstavljali letalske modele. »Svojega prvega sem sestavil pri treh letih, navdušil pa me je oče, ki se s tem tudi poklicno ukvarja,« je povedal 18-lenir, ki je že aktiven v domačem podjetju, kjer izdelujejo modele za letala. Srečali smo nekdanjega predsednika Slovenijez ženoin vnuki, ki so, tako so nam zaupali, pogosti obiskovalci Bistre. »Všeč nam je raznovrstnost vsebin, ki jih ponuja muzej, tehnične stvari, živali, pa seveda velik park, kjer se sprehodimo in se otroci lahko igrajo,« sta povedala Türkova, ki z veseljem prevzameta varstvo tri- in petletnega vnuka. Prav najmlajšim je bilo namenjeno pripovedovanje skupine Vodnikovih 9, ki je za sobotni večer izbrala hudičeve, vražje, peklenščkove, zlodejeve ali še katere zgodbe, s katerimi pa otrok ni ravno strašila, temveč jih je na moč zabavala.