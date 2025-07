Prvi Layer-2 za bitcoin že presegel 3 milijone USD

In to le nekaj več kot mesec dni po lansiranju z impresivnim tempom, ki odraža hitrost, ki jo obljublja tudi njegova mreža.

Poganja ga Solana Virtual Machine (SVM), zaradi česar bitcoin Hyper združuje bliskovito hitrost Solane z varnostjo bitcoina. To je mogoče zaradi mostu z ničelnim razkritjem podatkov, ki zaklene BTC na osnovni verigi in ustvari ovito različico na drugem sloju.

Ta tehnologija omogoča uporabo dejanske likvidnosti BTC v aplikacijah z veliko hitrostjo – uporabniki lahko vlagajo, trgujejo, lansirajo lastne žetone ali gradijo decentralizirane aplikacije z izjemno nizkimi stroški in skoraj takojšnjo izvedbo.

Pretekli poskusi skaliranja bitcoina niso dosegli kombinacije hitrosti, uporabnosti in enostavne uporabe, ki bi lahko spodbudila množično uporabo.

Z zagonom omrežja bodo razvijalci lahko uvedli aplikacije z visoko prepustnostjo, kakršne ekosistem bitcoina še ni videl, pri tem pa ohranili zaupanja vredno, decentralizirano osnovno plast, ki bitcoinu daje moč.

Je Lightning Network že propadel?

V preteklosti je bilo več poskusov skaliranja bitcoina, a večina jih ni uspela prodreti v širšo uporabo. Eden najbolj znanih je Lightning Network, zasnovan za vsakodnevna plačila z bitcoini.

Deluje tako, da ustvarja zunajverižne plačilne kanale med uporabniki, kar omogoča hitro in poceni pošiljanje BTC brez čakanja na potrditve blokov.

V praksi pa ima sistem omejitve. Vsaka transakcija zahteva vnaprej financiran kanal. Plačila lahko propadejo, če na poti ni dovolj likvidnosti. Za večino uporabnikov pa je upravljanje kanalov še vedno preveč zapleteno.

Večja težava pa je obseg – Lightning je bil ustvarjen za plačila in tam se tudi ustavi.

Ker ne podpira pametnih pogodb, ne more poganjati decentraliziranih aplikacij – zato ne more bitcoina vključiti v svet Web3.

Bitcoin Hyper presega omejitve Lightninga in odpira vrata širšim možnostim uporabe.

Bitcoin Hyper presega omejitve omrežja Lightning, saj ne cilja le na plačila, temveč bitcoinu omogoča vstop v širši in bolj vsestranski ekosistem. Namesto da bi se osredotočal zgolj na prenos sredstev, omogoča razvijalcem gradnjo dejanskih produktov – ne le obdelave transakcij. Od uporabnosti na verigi (on-chain utility) do izjemne hitrosti izvajanja – gre za napredek, ki ga bitcoin nujno potrebuje že vrsto let.

Je propadel tudi Stacks in drugi poskusi programabilnega bitcoina?

Seveda pa to ni prvi poskus, da bi z dodatnim slojem (Layer-2) bitcoinu omogočili programabilnost. Eden takšnih primerov je Stacks.

Stacks je v ekosistem bitcoina uvedel pametne pogodbe prek lastnega modela Layer-2, ki temelji na mehanizmu z imenom Proof of Transfer. S tem je omrežju dodal nove funkcionalnosti, a hkrati prinesel tudi nove omejitve.

Največji izziv ostaja uporabnost. BTC ni neposredno uporaben znotraj ekosistema Stacks, večina aktivnosti pa se vrti okoli STX, njihovega lastnega žetona. Čeprav je omrežje varovano prek bitcoina, ni neposrednega toka BTC v aplikacije, saj interakcije s pametnimi pogodbami potekajo izključno prek STX in ne bitcoina.

Čeprav je omrežje aktivno že več let, Stacksu še vedno ni uspelo pritegniti večje aktivnosti na verigi. Njegova skupna zaklenjena vrednost (TVL) znaša približno 117 milijonov dolarjev, kar je izjemno malo v primerjavi z novejšimi rešitvami Layer-2, kot je Base, ki je že presegel 3,9 milijarde dolarjev.

Ta razlika kaže na globlji problem, čeprav je bil cilj Stacksa prenesti pametne pogodbe na bitcoin, mu ni uspelo pridobiti ne razvijalcev ne likvidnosti, ki bi omogočili vzpostavitev uspešnega ekosistema.

FOTO: Clickout Media

Ena od glavnih ovir za širšo uporabo Stacksa je njegov lastni jezik pametnih pogodb, imenovan Clarity, ki je dodaten učni izziv za razvijalce in omejuje združljivost med različnimi verigami.

Bitcoin Hyper se je odločil za drugačen pristop – takšen, ki bitcoinu omogoča delovanje v okolju z veliko hitrostjo in pripravljenostjo na aplikacije, ne da bi pri tem žrtvoval svojo temeljno vrednost.

Kot že omenjeno se BTC zaklene in premosti s pomočjo dokazov z ničelnim razkritjem, nato pa se v obliki ovitega sredstva uporabi na izvršitveni plasti, primerljivi s Solano. Razvijalci lahko gradijo neposredno z uporabo jezika Rust prek SDK-jev in API-jev, kar jim omogoča skalabilna orodja in znano razvojno okolje.

Stacks je v teoriji uvedel pametne pogodbe za Bitcoin, bitcoin Hyper pa bo omogočil praktično uporabo BTC v sodobnem digitalnem ekosistemu.

Rootstock je pametne pogodbe uvedel prek stranske verige, vendar njegova uporaba ostaja omejena. BitVM prinaša svež pristop k programabilnosti bitcoina, vendar je projekt še v zgodnji fazi in še ni pripravljen za dejansko uporabo.

Ti primeri jasno kažejo, da obstaja močno zanimanje za razširitev funkcionalnosti bitcoina – toda nobena od teh rešitev doslej ni ponudila resnično uporabnega, razvijalcem prijaznega okolja, ki bi omogočalo gradnjo praktičnih rešitev na osnovi BTC.

Dejanska vloga Hyperja ni v tem, da zasenči BTC – temveč, da ga nadgradi

Seveda se ob tem poraja pomembno vprašanje: kaj pa žeton Hyper? Mar ni to enako kot STX – uporabljen za transakcije in potisne BTC v ozadje?

Ne ravno. Kot že omenjeno, se v ekosistemu bitcoina Hyperja za večino aktivnosti uporablja ovita različica BTC. To vključuje trgovanje, staking, lansiranje žetonov in interakcijo z decentraliziranimi aplikacijami.

Hyper torej ni zasnovan kot nadomestek bitcoina, temveč kot infrastruktura, ki bitcoinu omogoča večjo uporabnost v hitro razvijajočem se okolju Web3.

FOTO: Clickout Media

Hyper ne deluje kot nadomestek bitcoina, temveč kot podporni mehanizem celotnega omrežja bitcoina Hyperja. Uporablja se za plačevanje transakcijskih stroškov, odklepanje dostopa do stakinga in omogočanje premium funkcij v ekosistemu.

Poleg tega služi kot nagradna valuta za razvojne spodbude in subvencije, zasnovan je tako, da v ekosistem privabi nove razvijalce in graditelje.

Zato Hyper, drugače kot STX, ne tekmuje za pozornost z bitcoinom. Nasprotno, dopolnjuje ga in podpira njegov položaj kot osrednje vrednosti celotnega omrežja.

Ste pripravljeni na Hyper?

Prava rešitev za skaliranje in programabilnost bitcoina je tukaj, zgodnji dostop do znižanih cen žetona pa je omejen na tiste, ki se pridružijo predprodaji.

Če ste že preizkusili vse pretekle projekte za skaliranje bitcoina in ostali razočarani, je morda bitcoin Hyper odgovor, na katerega ste čakali.

Edini način, da podprete razvoj in si zagotovite svojo alokacijo, je obisk uradne spletne strani bitcoina Hyperja. Hyper lahko kupite z valutami SOL, ETH, USDT, BNB ali celo s kreditno kartico.

Novokupljeni žetoni Hyper lahko prav tako ustvarjajo dinamičen donos v višini 297 % APY prek domačega staking protokola na Ethereumu, trenutno je že zaklenjenih več kot 176 milijonov žetonov.

Bitcoin Hyper priporoča uporabo denarnice Best Wallet, saj je Hyper že uvrščen pod razdelek »Upcoming Tokens«, kar omogoča enostavno spremljanje, upravljanje in uveljavljanje pravic do žetonov – hkrati pa projekt umesti med perspektivne in preverjene projekte na tej platformi.

Pametno pogodbo projekta sta revidirala SpyWolf in Coinsult, dve priznani podjetji za varnost v blockchainu, kar vlagateljem zagotavlja dodatno zaupanje v varnost predprodaje in staking mehanizmov.

Ostanite povezani s skupnostjo bitcoina Hyperja na Telegramu in X-u (prej Twitter).

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media