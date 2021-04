Prvi je Hojs razgalil policiste, Toninovi so se upirali, a zaman

Se še spomnite, ko je minister za notranje zadeve Aleš Hojs na njihovi spletni strani objavil seznam zaposlenih in njihove plače in zatrjeval, da je vse to javno? No, nekateri so se temu uprli. Denimo na ministrstvu za obrambo, ki ga vodi Matej Tonin. Podatkov kar niso in niso želeli posredovati. Razlog? Varovanje zasebnosti in dostojanstva posameznikov ter tudi varovanje tajnosti, ker bi objava plač nekaterih pripadnikov lahko posredno ogrozila obrambni sistem države, Nata in Evropske unije.

​Po posredovanju Dela, ki se je na odklonilen odgovor Morsa pritožil, je informacijska pooblaščenka odločila, da podatke morajo predložiti. In tako je ministrstvo dolžnost izpolnilo in Delu vendarle posredovalo seznam vseh februarskih plač na upravnem delu in v Slovenski vojski (SV), za katere zakon pravi, da so javne. »Čeprav je bila objava poimenskega seznama plač vseh policistov zakonita in legitimna z vidika preglednosti porabe javnih sredstev, se strinjamo s pomisleki, da je ta objava več tisoč policistov in uslužbencev po nepotrebnem izpostavila senzacionalizmu in povsem običajni radovednosti sosedov in prijateljev, kar pa je še huje, določen krog policijskih uslužbencev je izpostavila varnostnemu tveganju,« so zapisali kolegi z Dela.



Vseh imen tako ne bomo delili, lahko pa povemo, da je najbolje plačani uradnik februarja dobil 7339 evrov bruto, najbolj plačani pripadnik Slovenske vojske pa 9647 evrov. Plače nad 4000 evrov bruto prejme dobra desetina zaposlenih tako v upravnem delu ministrstva kot v Slovenski vojski. Izpostavljamo javnosti bolj znana imena: načelnik generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš je s februarsko plačo 5332 evrov na 112. mestu najbolje plačanih pripadnikov SV. Poveljnik poveljstva sil SV Miha Škerbinc se je s 6899 evri bruto plače februarja uvrstil na 33. mesto.

​Kje je minister za obrambo Matej Tonin? S plačo 5417 evrov bruto februarja je šele 16. najbolje plačani na ministrstvu, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je februarja dobil 4943 evrov bruto in je bil 33. najbolje plačani. Na seznamu je moč uzreti tudi nekdanjega ministra Karla Erjavca. Februarja je še dobil nadomestilo plače za položaj, ki ga je zapustil marca lani, in sicer 4274 evrov.

