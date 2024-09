Prvi javni vpogled v vse podatke

Eles je omogočil prvi javni in realni vpogled v proizvodnjo in porabo vseh obnovljivih virov energije, priključenih na elektroenergetsko omrežje v Sloveniji. Pripravljanje grafičnega prikaza je terjalo več mesecev dela, bistveno okrepitev zmogljivosti računalniške opreme, omogočila pa ga je priključitev Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (Sodo) v Eles. Vsaj za sončne elektrarne, ki so pretežno priključene na distribucijsko omrežje, podatki tako pridejo prej.

