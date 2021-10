Prvi grozd odtrgal desetletni Peter

Pet družbenikov Viteškega vinograda miru in prijateljstva v Dragonji, ki je svoj blagoslov doživel junija letos, se je pred dnevi razveselilo prve trgatve. S pomočjo sosedov, družinskih članov in prijateljev so potrgali bogato letino starih, belih in rdečih istrskih sort. Kot je že pred trgatvijo dejal vinar in vinski vitez ER Gvido Mahnič, je letos na Obali grozdje zelo kakovostno in radodarno z moštom. Vsi so se prve trgatve zelo veselili, ob preudarnem načrtovanju so ujeli tudi primerno vreme.

Ujeli so sončno vreme. FOTO: Jože Miklavc

Tako so v obmejni vasici od zdaj poznani še po prvem evropskem viteškem vinogradu v Sloveniji. V sodelovanju s strokovnjaki, vinogradniki, enologi ter vitezi vina (tudi slovenskega reda) nastaja nova plemenita zgodba, ki bo ponesla dober glas prijateljstva po vsej vinogradniški Evropi.

V Novicah smo že napovedali, da ta partnerski vinograd odlikuje že pred tremi leti posajena paleta primorskih, tudi manj znanih sort grozdja. »Med belimi biotopi so posajeni bianchera, borgonja rošta, malfašija, maliga, kanarjola, momjanski muškat kepica, muškat drobni, muškat vili, muškat ottonel, pinjoleta, tribjan ter ena zares izjemna sorta peteršiljasta žlahtnina (ker listi trte spominjajo na peteršilj).

Peteršiljasta žlahtnina je redka sorta. FOTO: Jože Miklavc

Med lokalnimi rdečimi in rdečkastimi sortami pa tu zdaj rastejo cipro, črna borgonja, maločrn balonček, maločrn mali grozd, piranski refošk, sladki teran in še nepoznana sorta – barvarica. Ta zares poseben, žlahtni vinograd pa ne more biti in ni brez istrskih prvakov malvazije in refoška,« je povedala Mirjam Kastelič.

Pomagala bosta dva enologa

Med trgači je bil marljiv tudi najmlajši, 10-letni Peter Dudas, sin v Dragonji živečega madžarskega para Agnes in Petra Dudasa st. Za slovesen začetek veselega dogodka je odtrgal največji in najtežji, 1,5 kilograma težki »viteški« grozd malfašije. V treh urah so nato potrgali skoraj tono in pol grozdov. Žlahtno kapljico belega in rdečega viteza, kot so družbeniki poimenovali vina iz skupaj nabranih različnih sort belega, tako pa tudi rdečega grozdja, si bodo partnerji v projektu podelili med seboj.

Okušali jo bodo v krogu svojih domačih, dobrih sosedov, prijateljev in z vsemi, ki si bodo to zaželeli ob obisku krajevnih naravnih znamenitosti, kot tudi znamenitosti Solin, kraškega roba Stene ter doline Dragonje. Mošt bosta v kleti donegovala v viteško vino dva izkušena enologa.

1100 1100 litrov mošta se je nateklo.

Po prvi oceni se je iz grozdja nateklo kakšnih 1100 litrov mošta. Naslednje leto pa bodo verjetno že obrodile trte, ki so jih ob blagoslovu vinograda posadile delegacije Slovenskega reda vitezov vina ter Evropskega reda vitezov vina; žametna črnina – potomka najstarejše slovenske trte z Lenta v Mariboru, ter vrtovka, izmed članic ERVV hrvaški grk, avstrijski souvigner gris, italijanski furlanski tokaj, črnogorske čubrica, vranac in kratošija ter češka palava.