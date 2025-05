Prvi glas referenduma storil (skoraj) nepredstavljivo. To je sporočil o predsednici države

SDS, ki je slavila na referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, zdaj, kot smo že poročali zahteva izredno sejo DZ o pokojninskem sistemu. A vseeno uspeh, ki so ga dosegli še vedno zelo odmeva. Tako so v največji opozicijski stranki ob interpelaciji ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki so jo vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov, ocenili, da bi morala ministrica že zdavnaj odstopiti. »Če ne bo, potem bomo interpelacijo seveda podprli,« je za Televizijo Slovenija dejal njihov poslanec Zvonko Černač.

No, še en njihov poslanec, pravzaprav prvi glas uspešnega referenduma, Andrej Hoivik, pa je storil nekaj, česar pri SDS ne vidimo pogosto. Tako je zapisal nekaj lepih besed o predsednici republike Nataši Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik

»Ne glede na to, da je predsednica še februarja trdila, da referendum o privilegijih peščice "ni poteza na pravem mestu", je v nedeljo odšla na volišče. In to javno obelodanila. Kako je glasovala, ni pomembno. Važno je glasovati. Vedno,« je na omrežju X zapisal Janšev poslanec.