Prvi dron dostavil pošto na Vršič

Če smo pred časom le še nejeverno poslušali zgodbe o brezpilotni dostavi paketov in se nam je zdelo, da je to možno le na kakšni drugi, tehnološko bolj napredni celini, je prihodnost že tukaj. Tudi na sončni strani Alp. Natančneje na Vršiču, kjer je Pošta Slovenije začela prve poskusne in simulacijske polete njihovega novega brezpilotnega letalnika. Prvi prejemnik tako prenesenega simulacijskega paketa je postal Benjamin Jelenc, upravnik njihovega planinskega doma. Simulacija, s katero so ponazorili prvi polet, je predstavljala primer, pri katerem je upravnik doma pozabil ključe planinske koče...