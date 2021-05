Prvi dan 31.000 prijav za cepljenje

V slabem dnevu se je v novo aplikacijo na cepljenje zVEM prijavilo že skoraj 31.000 ljudi. Cepljenje proti covidu 19 bo od ponedeljka omogočeno tudi za splošno odraslo populacijo, hkrati pa bo mogoč tudi prehod na nacionalno aplikacijo za prijavo na cepljenje. Nekateri tehnične napotke še čakajo, drugi bodo še prej cepili vse s svojih 'hišnih seznamov'. Cepilni centri večjih težav ne pričakujejo.



V ZD Ljubljana odobravajo uvedbo enotne nacionalne aplikacije za naročanje in vabljenje na cepljenje proti covidu19, vendar pa bodo na novi sistem prešli, ko bo to mogoče izvesti varno in strokovno. To je danes dejala strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič. Kot je poudarila, se zavedajo tudi odgovornosti, ki jo imajo do bolnikov, da zagotovijo cepljenje, ki bo tudi z organizacijskega vidika varno. Je pa ob dejstvu, da gre za največji cepilni center v državi, opozorila, da je z organizacijskega in logističnega vidika nemogoče, da bi čez noč prešli na nacionalni sistem vabljenja. Glede na številna odprta vprašanja so na ministrstvo poslali tudi vabilo na skupni sestanek v začetku naslednjega tedna, da bi uskladili vse potrebno za prehod na novi način.



Stegne Ignjatovičeva je poudarila, da imajo v ZD Ljubljana že vzpostavljen centraliziran sistem vabljenja in naročanja. V tem sistemu imajo bazo podatkov, ki obsega več kot 100.000 oseb, v cepljenje je vključenih preko 200 ambulant ter preko 100 zaposlenih na lokaciji cepljenja in v podpornih službah, vse to pa je za ZD Ljubljana že danes velik organizacijski zalogaj.

