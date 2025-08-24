OBDARILI SO JIH

Prvi črvi dobili 45 polnih torb

V Radencih so že peto leto zapovrstjo obdarili prvošolce. Skrbijo tudi za dijake in lokalne pridelovalce ter naravo.
Fotografija: Super šolska torba s super potrebščinami! FOTO: Dani Mauko
Odpri galerijo
Super šolska torba s super potrebščinami! FOTO: Dani Mauko

O. B.
24.08.2025 ob 07:50
O. B.
24.08.2025 ob 07:50

Poslušajte

Čas branja: 2:08 min.

Ob izteku poletnih počitnic številne starše skrbi, kako bodo otrokom nakupili vse šolske potrebščine, ki so običajno finančni zalogaj. V Radencih so si v minulih dneh vsaj nekateri oddahnili, saj sta tamkajšnja občina in Radenska Adriatic v sklopu projekta GIZ Lokalno je obetavno znova obdarili prvošolce. »Preden greste v šolo, potrebujete tudi super lepo in kvalitetno šolsko torbo in seveda šolske potrebščine, zvezke, peresnico in še kaj,« jih je razveselila Natalija Kreft Lovrenčec, vodja odnosov z javnostmi v Radenski Adriatic.

Zavezanost skupnosti

Z Elviro Ostrc iz občinske uprave sta nato obdarili malčke, ki bodo v letošnjem šolskem letu prestopili prag osnovne šole, in sicer OŠ Kajetana Koviča Radenci (30 otrok) in OŠ Kapela (15). Zbrane sta pozdravila tudi radenski podžupan Miran Jelen ter direktor Radenske Marián Šefčovič, ki je med drugim dejal: »To, da torbe podeljujemo že peto leto zapovrstjo, ni le tradicija, temveč izraz naše zavezanosti skupnosti. Gre za skupni projekt s srčnostjo – z Občino Radenci dokazujemo, da lahko tudi podjetja soustvarjajo boljše razmere za mlade. In ko gre za otroke zaposlenih, sosedov, prijateljev, je motivacija še večja. Vesel sem, da je to ena od aktivnosti, ki jo delamo skupaj z Občino Radenci.«

Gre za skupni projekt s srčnostjo.

Tudi letos so predajo torb prvošolcem popestrili s posebnim doživetjem – gledališče KU-KUC je otroke navdušilo s toplo, igrivo predstavo Črtek v mestu, ki je poskrbela za izobraževalno noto varne udeležbe otrok v prometu.

Projekt GIZ Lokalno pa seveda ne skrbi le za prvošolce, štipendira dijake, obnavlja lokalne gozdove, organizira Maraton treh src brez odpadkov, ohranja vodne vire, s spletno tržnico povezuje lokalne pridelovalce s kupci po vsej Sloveniji.

Veseli dan je popestrila predstava z izobraževalno noto. FOTO: Dani Mauko
Veseli dan je popestrila predstava z izobraževalno noto. FOTO: Dani Mauko

Letos bo šolski prag v Radencih prestopilo 45 prvošolcev. FOTO: Dani Mauko
Letos bo šolski prag v Radencih prestopilo 45 prvošolcev. FOTO: Dani Mauko

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Radenci prvošolci projekt obdarovanje šolske torbe

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.