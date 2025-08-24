Prvi črvi dobili 45 polnih torb

Ob izteku poletnih počitnic številne starše skrbi, kako bodo otrokom nakupili vse šolske potrebščine, ki so običajno finančni zalogaj. V Radencih so si v minulih dneh vsaj nekateri oddahnili, saj sta tamkajšnja občina in Radenska Adriatic v sklopu projekta GIZ Lokalno je obetavno znova obdarili prvošolce. »Preden greste v šolo, potrebujete tudi super lepo in kvalitetno šolsko torbo in seveda šolske potrebščine, zvezke, peresnico in še kaj,« jih je razveselila Natalija Kreft Lovrenčec, vodja odnosov z javnostmi v Radenski Adriatic.

Zavezanost skupnosti

Z Elviro Ostrc iz občinske uprave sta nato obdarili malčke, ki bodo v letošnjem šolskem letu prestopili prag osnovne šole, in sicer OŠ Kajetana Koviča Radenci (30 otrok) in OŠ Kapela (15). Zbrane sta pozdravila tudi radenski podžupan Miran Jelen ter direktor Radenske Marián Šefčovič, ki je med drugim dejal: »To, da torbe podeljujemo že peto leto zapovrstjo, ni le tradicija, temveč izraz naše zavezanosti skupnosti. Gre za skupni projekt s srčnostjo – z Občino Radenci dokazujemo, da lahko tudi podjetja soustvarjajo boljše razmere za mlade. In ko gre za otroke zaposlenih, sosedov, prijateljev, je motivacija še večja. Vesel sem, da je to ena od aktivnosti, ki jo delamo skupaj z Občino Radenci.«

Gre za skupni projekt s srčnostjo.

Tudi letos so predajo torb prvošolcem popestrili s posebnim doživetjem – gledališče KU-KUC je otroke navdušilo s toplo, igrivo predstavo Črtek v mestu, ki je poskrbela za izobraževalno noto varne udeležbe otrok v prometu.

Projekt GIZ Lokalno pa seveda ne skrbi le za prvošolce, štipendira dijake, obnavlja lokalne gozdove, organizira Maraton treh src brez odpadkov, ohranja vodne vire, s spletno tržnico povezuje lokalne pridelovalce s kupci po vsej Sloveniji.

Veseli dan je popestrila predstava z izobraževalno noto. FOTO: Dani Mauko