Prvega je zapeljala Pirc Musarjeva (FOTO)

Podjetje Carthago, ki se ukvarja s proizvodnjo počitniških vozil, je danes slovesno odprlo svoj novi obrat v Ormožu, kjer bodo izdelovali predelane kombije Malibu Van. Proizvodnjo s sprva 180 zaposlenimi in okoli 40 izdelanimi vozili na teden bodo zagnali 3. maja, nato pa po besedah direktorice Sandre Županec postopoma širili zmogljivosti.

Prvo vozilo zapeljala predsednica

Prvo vozilo je po obratu zapeljala predsednica republike Nataša Pirc Musar in tako simbolično odprla novo proizvodno linijo. Po njenih besedah je to tudi »praznik slovensko-nemškega prijateljstva in že tradicionalno odličnih gospodarskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo«.

Lastnik skupine Carthago Karl-Heinz Schuler je povedal, da njihova družba brez Slovenije in njenih delavcev ne bi bila tam, kjer je danes. »Na samem vrhu pri prestižnih integriranih avtodomih v Evropi, ki v cenovnem razredu nad 100.000 evrov znatno presega 15-odstotni tržni delež,« je povedal.

Ogled. FOTO: Bor Slana/sta

Kot je dejal, se s postavitvijo obrata v Ormožu, kjer bodo izdelovali predelane kombije znamke Malibu Van, njihova zgodba »lepo zaokroži«. Carthago je namreč leta 1979 začel predelavo kombijev, a ker zanje takrat ni bilo toliko zanimanja kot danes, se je podjetje sčasoma preusmerilo v izdelavo avtodomov. V letu 2013 so spet začeli predelovati kombije in njihov Malibu Van je v zadnjih letih eden najbolj prodajanih na trgu.

Predsedujoči poslovodstvu v Carthagu Markus Kern je spomnil, da so ormoški obrat postavili v manj kot letu dni po položitvi temeljnega kamna.

Napovedal je, da nameravajo imeti leta 2024 v Ormožu že 300 delovnih mest, saj naj bi takrat proizvedli že najmanj 3000 vozil letno.