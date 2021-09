Prvakinja ribe lovi na žgance

V družini je glavna ribička, prav tako med ženskami invalidkami.

Z vabo in trnkom je ujela kar 7 kilogramov težkega krapa.

Med slovenskimi ribiči so redke ribičke, kot jeiz Rožičkega Vrha v Prlekiji. Veselje do ribolova se je v njej vzbudilo leta 1996 in od takrat ne mine teden, da ne bi prijela za palico in se udeležila katerega tekmovanja. Je članica Ribiške podružnice Videm, ki deluje v Ribiški družini Gornja Radgona, in Medobčinskega društva invalidov Gornja Radgona.Osvojila je vrsto pokalov, priznanj in nagrad. V družinise s športnim ribolovom ukvarjata tudi njen možin sin, mama pa je glavna na področju ribolova. Na državnem tekmovanju je ulovila 980 gramov rib, in sicer babuške in druge manjše sladkovodne ribe. V Velenju si je prislužila pokal in naziv državne prvakinje med invalidi. Pravi, da postati državni prvak ni mačji kašelj, temveč posledica večletnega trdega dela. Zaupala nam je tudi skrivnostno vabo za ulov.Doma si pripravi ves ribiški pribor, od palic do vabe. Pred tekmovanjem pa skuha koruzne žgance, ki so prava vaba. Sama pa ima na domačem jedilniku najrajši smuča in ščuko. Na zadnjem tekmovanju v Gradišču za pokal občine Tišina je z vabo in trnkom ujela kar 7 kilogramov težkega krapa zrcalarja, ki so ji ga zavidali vsi ribiči.Obljubila je, da se bo še udeleževala tekmovanj, če ji bo le zdravje dopuščalo in sploh ker ponekod nanjo gledajo zviška, a ona se ne da in premaga še tako dobrega člana bratovščine.