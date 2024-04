Pred 14. srečanjem slovenskih (in tujih) umetnikov tetoviranja v prestolnici je marsikoga presenetila lokacija, saj so se organizatorji Slovenia Tattoo Expo festivala odločili za Železniški muzej Slovenskih železnic – a je prostorna lokacija več kot upravičila izbiro in se v dveh dneh spremenila v največji salon tetovaž v Sloveniji, kjer so dva dni potihem brneli strojčki umetnikov tetoviranja (ki jih pogosto imenujemo tudi tatu artisti), ljudje pa so s prizorišča odnašali spomine, ki jih bodo na koži nosili vse življenje. V prestolnici so se dva dni srečevali mojstrice in mojstri tetoviranja...