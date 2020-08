Ljubljančanka prva na svetu s tatujem svojega idola Esmeralde (FOTO)

Mojster Dean Džinić je podobo Esmeralde tetoviral kar sedem ur!

Z Iris Nicole Magdič je v noči na četrtek navezala stik tudi že novinarka velike medijske hiše Univison Lupita Andrade. Z Ljubljančanko je opravila daljši intervju. In ne le to: presrečna Iris Nicole je govorila tudi s samo Leticio Calderon. Menda je bila navdušena, dolgo kar ni mogla verjeti. »Ko je izvedela, kaj sem storila, mi je zatrdila, da bova ostali za vedno v stiku. Pa tudi želja, da se osebno spoznava in srečava, ne bo nikdar splahnela.«

Čeprav se je znašla v temačni sobi z darkersko simboliko, tako mračnemu vzdušju pa je ves čas ton dajala še grozeča težkometalska glasba, je mlada, doma iz ljubljanskih Jarš, kar poskakovala od vse silne sreče. Če zapišemo, da je bilo dekle evforično in čisto iz sebe, niti malo ne pretiravamo. In ko je v rokah priznanega tetovatorjakončno zagledala še motiv, ki ji ga je začel mojster že čez nekaj trenutkov gravirati na desno roko, je dejala: »Sploh se še ne zavedam, to je res noro!«Dean Džinić je imel pred seboj, videli smo, vsaj 12 različnih igel. Na njeno navdušenje pa se je odzval, zavedajoč se, da ga čaka še debelih sedem ur tetoviranja, povsem hladno: »Ni še, bo pa!«Ko je tetovator iz ljubljanskega Laibachinka začel ustvarjati kot pes zahteven portret mehiške igralke, ki jo pri nas poznamo predvsem kot Esmeraldo, se je začela uresničevati neizmerna želja 29-letne Iris Nicole Magdič: na njeni desni roki je namreč že nastajal portret njene vodnice skozi življenje, ki je tisti dan (v sredo) praznovala svoj 52. rojstni dan.Življenje Iris Nicole se je začelo šele v teh julijskih dneh, bilo je leta 1998. Deklica je bila stara sedem let. »V tistem obdobju smo si prav vse želele biti Esmeralda. Nadaljevanka me je resnično navdušila, bila je moj navdih. Vse smo hotele biti v zelenih esmeralda verde oblekicah, tudi jaz,« se je spominjala Iris Nicole. Ki ne bo nikoli pozabila, da je pred natančno 22 leti prišla za teden dni k nam na obisk – Leticia Calderon.Glavna junakinja priljubljene nadaljevanke Esmeralda je v tistem obdobju resnično skrbela, da so bile v Sloveniji ulice in trgovine povsem prazne, da so telefoni onemeli, kadar je bila na televiziji, in da so nekateri zaradi nadaljevanke celo prestavljali dopust.Slovenija je popolnoma otrpnila. Dan po prihodu sta se evforično vpitje in veselje nadaljevali pred ljubljansko mestno hišo, več kot tisoč grl je bučno proslavilo njen prihod, med njimi je bila tudi Iris Nicole.»Bila je čista norija,« se še danes spominja. »Središče Ljubljane je bilo zagrajeno in zaprto. Z očetomsva bila na prizorišču pred mestno hišo že šest ur prej. Hotela sem biti čim bliže. Njen prihod pa se je nezadržno bližal. Ljudje so se gnetli, jaz pa sem bila še majhna in drobna. A mi jo je vseeno uspelo videti! 'Očka, očka, Esmeraldo vidim!' sem kričala od navdušenja.«Še danes, ko stopa od mestne hiše in vse tja do hotela Union, od koder je Esmeralda najvztrajnejše še dolgo pozdravljala z balkona, se Iris Nicole prikradejo v spomin najlepši možni trenutki njenega življenja. Ki so ne nazadnje povezani tudi z njenim spokojnim otroštvom in družino, ki je živela tako povezano. Takrat sta živela še njena dedek in babica, sploh na babicoje bila mala Iris izjemno navezana. »Žal je že kmalu zatem umrla …« je dejala.Odtlej je Iris Nicole samo še okrepila spoštovanje do lika in dela mehiške igralke. »Če sem jo včasih spoštovala predvsem kot igralko, jo danes kot človeka,« je dodala. »Biti kot ona in stopati po njenih stopinjah,« je bilo njeno vodilo. In res: že z osmimi leti se je začela ukvarjati s petjem in nastopanjem, zmagala je celo na popevkarskem festivalu Korajža velja in nastopila, med drugim, v številnih epizodnih vlogah, na primer v Usodnem vinu ali pa v zabavni kuharski oddaji Moja mama kuha bolje. Vsak nov nastop, si misli, šteje kot naslednji majhen korak na poti do končnega uspeha.Z Leticio Calderon, kot pravi, se medtem že poznata. Srečali se sicer še nista, sta pa v intenzivnem stiku, kot pravi, na družabnih omrežjih. Njen naslednji veliki cilj je: »Rada bi jo srečala in obiskala Mehiko!« Še več: »Rada bi uspela v Mehiki!« Kot nam je izdal njen oče Drago, pa menda sploh ni več daleč ta dan, ko se bo to res zgodilo.Potem pa smo izvedeli: »Najraje o tem ne bi govorila …« A je Iris Nicole vseeno nadaljevala: »Moji starši se namreč ločujejo. In ko sem pred mesecem in pol izvedela, me je povsem presekalo. S starši imam resnično lep odnos, številne lepe spomine, lepo otroštvo. Zato me je ta novica še bolj prizadela, zabolela.«Takrat si je tudi zaželela Esmeraldin tatu. Zaradi silovite prelomnice, ki se ji je zgodila v življenju. »Tatu bo predstavljal moje življenje, kaj ga je zaznamovalo, ob pogledu nanj pa se bom vselej spominjala, kdaj je bila moja družina najsrečnejša, najlepše povezana. To je moj prvi tatu in bo najlepši spomin na še lepše dni.« Izvedela je, da si Esmeralde še nihče na svetu ni dal vtetovirati. Če jo bo kdaj doletela sreča in bo dobila hčer, ji bo dala ime – Leticia.