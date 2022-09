Grims stopil pred kamero in udaril po ministrici Bobnar: to so razlog, zakaj mora oditi (VIDEO)

Stranka SDS je v zadnjih dneh na glas razmišljala o več interpelacijah, zdaj pa bodo začeli z notranjo ministrico Tatjano Bobnar, so sporočili iz stranke SDS. Govorilo se je tudi o interpelaciji ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon.

Pred kamere je stopil Branko Grims: »Opazovali ste lahko samo tekmovanje znotraj vlade. Po eni strani samega predsednika vlade s tisto nespretno izjavo, špekulativno krizo, z naftnimi derivati in nakupom pšenice, po drugi strani gospa Fajon z zlorabo sistema na zunanjih zadevah, potem gospoda Šarca, ki bo vrgel 70 milijonov skozi okno, zato da bo čez čas za večji denar, ker je kriza, ker povsod te tehnike zmanjkuje, kupoval slabše za Slovenijo. Ampak tista, ki je dobitnica, ki je dobila prvo interpelacijo, je gospa Bobnarjeva.«

Grims omenja odstranjevanje ograje na južni meji in množični prihod nezakonitih migrantov (bistveno povečanje je tudi prosilcev za azil). »Slovenija postaja ciljna država ilegalnih migrantov, kar pomeni dodatno obremenitev, varnostno, socialno, predvsem pa finančno,« izpostavlja poslanec SDS. Navaja besede Policije, ki da govori o zlorabah slovenskega azilnega sistema.

Izpostavlja še – po njegovih besedah – zavajanje ministrice Bobnar, ki načrtno enači begunce z ilegalnimi migranti: »To je do pravih beguncev iz Ukrajine skrajno krivično in tudi žaljivo. Kar je bistveno, ko govorimo o pravni državi, kaže na naklep, da se ne glede na zakonodajo ilegalne migrante v bodoče neomejeno sprejema in integrira na stroške slovenskih davkoplačevalcev.«

»Vrata svojega doma ne zaklepamo zato, ker bi sovražili tiste zunaj, ampak zato, ker imamo radi tiste, ki so v njem,« je ponazoril Grims. Ministrici tako očitajo tudi opustitev nadzora.

Očitajo ji tudi odgovornost »zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja in zavajanja javnosti v zvezi s pravočasnim zbiranjem informacij in zaščito dokaznega gradiva v zvezi z indici posilstev in mučenja ter drugih oblik spolne zlorabe mladoletnic in odraslih oseb, ob dogajanju povezanem s skupino zbranih okoli Fotopuba«​. Policija da ni poskrbela za pravočasno zaščito dokazov, ampak je več dni čakala, preden je začela s postopki. Izgovarjali, da so se, da nimajo uradnih prijav, čeprav, tako Grims, »ne potrebuje uradne prijave, ampak ima pooblastila za ukrepanje po zakonu«.