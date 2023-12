Prva etapa na poti do parlamentarnih volitev? Ta župan se podaja v novo politično tekmo

Kočevski župan Vladimir Prebilič se po lanski kandidaturi na predsedniških volitvah podaja v novo politično tekmo, tokrat na evropske volitve. O sodelovanju se med drugim pogovarja z DeSUS in Vesno, a hkrati ne skriva ambicij po sodelovanju s parlamentarnimi strankami. Pri slednjih sicer za zdaj ni pripravljenosti za tak predlog, pravi Prebilič.

»Stvari so trenutno še globoko v dogovorih, dokončnih odločitev ni, so pa partnerji, s katerimi si želim sodelovanja,« je pojasnil Prebilič. V kakšni obliki bo torej mogoče sodelovanje, za zdaj še ni jasno, Prebilič pa si želi, da bi pot kandidature presegala ideološke razlike.

Pri parlamentarnih strankah ni naletel na razumevanje

O možnem sodelovanju se med drugim pogovarja z zunajparlamentarnima DeSUS in Vesna. Na listi, na kateri bi kot nosilec nastopil sam, pa bi si želel tudi sodelovanja s katerim od županov in svetniških list. Ali in v kakšni obliki bodo pogovori obrodili sadove, bo po Prebiličevih besedah znano v drugi polovici januarja.

O sodelovanju se je pogovarjal tudi s parlamentarnimi strankami, a kot pravi, njegov »koncept ni bil posvojen oziroma ni naletel na veliko odobravanja«.

Prva etapa na poti do naslednjih parlamentarnih volitev?

Tudi sopredsednica Vesne Urša Zgojznik je za STA potrdila, da se s Prebiličem pogovarjajo o skupnem nastopu na junijskih volitvah v Evropski parlament. »On seveda tukaj nastopa precej individualno, ima svoj krog ljudi, nima pa stranke. Tukaj ima konec dneva odprto tudi možnost nastopa na evropskih volitvah s svojo listo, a podpiramo sodelovanje podobno mislečih,« je poudarila. Dogovora o kakršnemkoli sodelovanju še ni, to bo po njeni oceni najverjetneje prinesel januar. Takrat v stranki načrtujejo tudi pogovore z DeSUS.

Tudi v slednji so s Prebiličem opravili že več krogov pogovorov in so blizu dogovoru, pa je za STA ocenil predsednik DeSUS Anton Rifelj. Partnerstvu na evropskih volitvah so naklonjeni, niso pa sprejeli še nobenih sklepov. Izplen pogovorov bo tako vodstvo po novem letu predstavilo izvršnemu odboru, januarja Rifelj pričakuje tudi pogovore o kandidatih stranke.

Prebiličev nastop na evropskih volitvah prihodnje leto bi lahko sicer bil tudi prva etapa na poti do naslednjih parlamentarnih volitev. Kočevski župan, ki se je z nekaterimi župani poskušal aktivirati že pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, tako ne skriva ambicij po bolj aktivnem vstopu v politiko tudi na državni ravni.