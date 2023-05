Provokacija poslanca SDS, ministrica: Opravičite se!

Danes je na Orlah v Ljubljani potekala slovesnost, predsednik vlade Robert Golob pa je pred spomenikom padlim borcem za osvoboditev Ljubljane položil venec. Zbrala se je precejšnja množica, bolj izpostavljena, vsaj ko govorimo o družabnih omrežjih, pa je bila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Zahvala gre vpadljivi barvi plašča, še bolj pa poslancu SDS Žanu Mahniču. Temu je za oko zapelo ministričino objemanje z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Objavil je fotografijo in pokomentiral: »Ko Dominika Švarc Pipan ne bo več ministrica, se bo zaposlila v podjetju Lekarna Ljubljana.«

Zahtevala opravičilo

Ministrica mu je odgovorila: »Poslanec Žan Mahnič, pozivam vas, da se za svoje besede, katerih ponižujoč in žaljiv namen je očiten, tako iz zapisa kot sledečih komentarjev, opravičite.«

Poslanec SDS je nadaljeval: »Delo v Lekarni Ljubljana je častno delo. Za razliko od tega, kar Zoran Janković počne s tam zaposlenimi.«

Kaj ima ministrica z Lekarno Ljubljana

»Ste toliko prijazni in pojasnite, kakšno zvezo ima to, kar pravite sedaj, z vašim prejšnjim tvitom in zakaj me povezujete z Lekarno Ljubljana oz. kaj ste želeli povedati s tem, da se bom lahko tam zaposlila po prenehanju mandata,« ga je vprašala.

Mahnič ji je odvrnil, da ker je pravnica, »prepuščam to vaši domišljiji. V pomoč pa spodnji dokument.« Pripel je dokument iz javnosti znane afere farmacevtka. S tem pa ministrica ni bila zadovoljna: »Izmikate se. Torej ne želite pojasniti? So interpretacije komentatorjev pod tvitom, kot je npr. spodaj pripeti, pravilne? Demantirali jih namreč zaenkrat še niste. Glede na tekst in sliko, vzeto skupaj, sem ga tako razumela tudi sama in ga občutim kot ponižujočega.«