Protipoplavne nasipe je obljubljal že Tito

Kako bi bilo lahko enostavno: če bi bil okoli vasi Loče v brežiški občini narejen nasip, ne bi bila poplavljena, tako pa vsako večje deževje krajane odreže od sveta. »Že desetletja obljubljajo nasipe okoli vasi, pa jih kar ni in ni. So le obljube, celo Tito jih je obljubljal. Ujme pa so vse pogostejše, zato nas je strah,« pravi 80-letni Ivan Gašparin iz Loč pri Dobovi. Tokrat voda v njegovo hišo ni prišla, je pa zalila garažo. In ga, kot druge, odrezala od sveta. V Ločah so poplavnih vod vajeni, tudi zato vedno ob napovedanih obilnejših padavinah poskrbijo za varnost svojega premoženja in se oskrbijo z vsem najnujnejšim. Tudi Ivan je bil ob tokratnih napovedih pripravljen na najhujše, s sorodniki je v stanovanju s tal dvignil vse, kar bi lahko uničila voda, kot se je zgodilo leta 2010. A tako kot sovaščane ga žalosti in jezi dejstvo, da bi bili pred poplavami varni, če bi odgovorni poskrbeli za poplavno varnost, ki je predvidena v sklopu gradnje hidroelektrarne Mokrice, kot zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, gradnja katere pa se le odmika.

Ivan Gašparin je še včeraj dopoldne čistil dvorišče. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Človek v naši državi ni nič vreden. No, vreden je le takrat, ko daje državi, sicer pa so pri nas vsi bolj zaščiteni kot državljan, celo živali so na boljšem kot človek. Tu smo kot jugoviči, odrinjeni in pozabljeni od oblastnikov, smo nekaj takšnega, kot je bilo v nekdanji Jugoslaviji Kosovo,« je razočaran Gašparin. »Vnuk mi je pred naraščanjem vode rekel, naj grem k njemu v Brežice, da bom na varnem. A kako naj grem od doma? Ne grem, tudi če me vrag vzame. Tu je moja domačija, dom moje družine,« pove.

Tudi Jože Frigelj je včeraj pospravljal po dvorišču, voda je pustila pravo razdejanje. »Živino smo odpeljali k sorodnikom, prav tako krmo. Voda ni prišla v hišo, zalila pa je garažo in kurilnico. Ko bodo naredili nasip, bo vsekakor bolje. Država bi morala biti bolj odločna in ne kloniti pod pritiski nevladnikov, ki jih bolj skrbijo ribe in ptice kot pa človek,« je odločen Jože.

Jože Frigelj je na varno umaknil živino, krmo in avto. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kritični so tudi pri Jurmanovih, ki jim je voda povsem zalila klet. Saj so pravočasno umaknili večino hrane, ki so jo hranili v kleti, tudi blato in vodo so odstranili, a vlaga bo v prostoru ostala. 94-letna Milka Jurman je dodala, da jim je nekaj dni pred poplavami močno neurje poškodovalo gospodarsko poslopje, pod vodo pa imajo še vedno njivo s krompirjem, od katerega očitno ne bo kaj dosti. Pa še nekaj opozarjajo krajani: ko bodo naredili nasip, naj ga naredijo kakovostno, ne pa tako kot v Krški vasi, kjer je zdaj protipoplavni zid puščal zaradi nekakovostne izvedbe del.

Gradnja HE se odmika

Desetletje in pol se že lomijo kopja ob gradnji HE Mokrice, žrtve pa so ljudje, ki živijo v naseljih, ki so poplavno nezaščitena ali delno zaščitena. Kot pravi župan občine Brežice Ivan Molan, venomer opozarjajo pristojne, da je izgradnja HE Mokrice ključnega pomena za dokončno ureditev poplavne varnosti, ureditev potrebne infrastrukture in priložnost za razvoj kmetijstva, turizma in podjetništva. »V občini Brežice smo zgroženi, da zavlačevanje in ustavljanje postopkov gradnje HE Mokrice zaradi nenehnih birokratskih zapletov in pritožb Društva za proučevanje rib Slovenije (DPRS) ogrožata in povzročata gospodarsko, ekološko in sociološko škodo občank in občanov občine Brežice. V času izrednega stanja in poplavljanja Save ter Krke so bile ogrožene tudi živali, te so poginile, uničena so tudi polja,« poudarja Molan in dodaja, da okoljsko poročilo za izgradnjo HE Mokrice predvideva poglobitev struge Save, ki pa ni pomembna zgolj za izgradnjo HE Mokrice, ampak je ključnega pomena tudi zaradi nasipov ob naseljih Mostec, Loče, Rigonce in Čatež ter zaradi dokončne poplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc. S tem je tudi onemogočena gradnja mostu čez reko Savo, ki je nujno potreben. »Žal se je še enkrat izkazalo, kako lahko društvo zaradi lastnih interesov blokira varnost občank in občanov ter povzroča ogromno škodo tudi državi,« je kritičen Molan.

V društvu odgovarjajo

»Energetika in župan Ivan Molan v medijih zavajata, da je za ureditev poplavne zaščite potrebna izgradnja HE Mokrice. Da je možna poplavna zaščita brez HE Mokrice, so potrdili celo projektanti v okviru postopka umeščanja HE. V društvu že ves čas trajanja postopka za umeščanje HE opozarjamo, da je treba nemudoma začeti izgradnjo protipoplavne zaščite na območju pod HE Brežice, saj projekta HE Mokrice po zakoniti in strokovni poti ni mogoče graditi. Od energetike je zelo nekorektno, da blokirajo gradnjo protipoplavne zaščite in to pogojujejo ter izsiljujejo z izgradnjo HE Mokrice. Na to smo opozarjali tudi na sodišču. Zgroženi smo, da so bili izpeljani milijonski posli za objekt HE Mokrice, ki nima gradbenega dovoljenja, medtem pa ves čas ignorirajo oziroma blokirajo izgradnjo poplavne zaščite. Tudi iz vseh naših starih objav je razvidno, da smo državo pozivali k izgradnji protipoplavne zaščite na tem območju. Zelo skrb vzbujajoče je, kakšno moč ima energetika, da lahko določa, ali se bo izvajala gradnja protipoplavne zaščite ali ne,« je na očitke odgovorila Andreja Slameršek, predsednica DPRS.