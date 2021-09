Proticepilska učiteljica dobila odpoved

Disciplinski postopek zoper učiteljico, ki ni izpolnjevala nobenega od pogojev PCT, se je zaključil z odpovedjo delovnega razmerja, poroča Večer.Učiteljica na Osnovni šoli Franca Rozmana - Staneta v Mariboru ni skrivala svojih proticepilskih prepričanj, po spletu pa je zaokrožil tudi video, v katerem je nagovarjala starše, naj otroci ne hodijo več v šolo, ker je ta režimska in fašistična, v njej da celo obsevajo, in opozarjala, da bodo v šoli otroke »prisilno inicirali s strupenim zvarkom«.Odpoved pogodbe o zaposlitvi je prejela, ker ni izpolnjevala nobenega od pogojev PCT, ki so obvezni za delo v šolskem prostoru. Odlok določa, da morajo zaposleni za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja.Kot piše Večerj, jo je vodstvo šole dvakrat pozvalo, naj se udeleži testiranja, pa se ga ni, zato ji je bila najprej izrečena prepoved opravljanja dela zaradi nespoštovanja odloka, zoper učiteljico pa je stekel disciplinski postopek.