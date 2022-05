Proti Sloveniji se valijo kolone vozil: na meji čakajo več kot dve uri

Napovedi policistov se uresničujejo. Proti Sloveniji se valijo kolone vozil, na mejnih prehodih prihaja do velikih zastojev in gneče. Na nekaterih čakajo pri vstopu v državo več kot dve uri.

Stanje na naših cestah in prehodih (posodobljeno ob 11.27) Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje (več kot 2 uri), Dragonja (več kot dve uri), Sočerga (1-2 uri), Starod (do ene ure), Jelšane (do ene ure), Obrežje do ene ure), Gruškovje (1-2 uri) in Zavrč (do ene ure). Zastoji: Promet je močno povečan na cestah in mejnih prehodih iz smeri Hrvaške proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 kilometer in pol. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, 1 kilometer in pol.

Na cesti Jelšane - Ilirska Bistrica, pred delovno zaporo pri Dolenjah pri Jelšanah.

Na hrvaški strani proti mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja, smer Slovenija.

Kranjski policisti so v sobotnem poročilu zapisali, da pričakujejo gnečo na slovenskih cestah. Najhujše naj bi bilo na tranzitnih cestah proti Avstriji, predvsem na koncu gorenjske avtoceste na Hrušici. Daljše zastoje napovedujejo zvečer, ko se bodo v promet vključila tudi tovorna vozila.

Napovedali so, da bodo za varnost na gorenjskem kraku avtoceste in vzporednih cestah, skrbeli policisti. Glede na situacije so predvideni tudi različni scenariji: