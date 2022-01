Proti obveznemu cepljenju, a za takojšno uvedbo pogoja PC

V Sloveniji kljub skrb vzbujajočemu stanju zaradi koronavirusa za zdaj očitno ne bodo uvedli obveznega cepljenja. Takšno stališče je na sestanku 5. januarja sprejela tudi posvetovalna skupina za cepljenje pri Nijz pod vodstvom Bojane Beović. Člani skupine so se zaradi trenutne epidemiološke situacije sicer zavzeli za takojšnjo uvedbo pogoja preboleli, cepljeni (PC).

Kot je razvidno iz zapisnika sestanka, člani skupine za pripravo na morebitne nove epidemične valove, ki bi povzročili veliko povečanje števila hospitalizacij covidnih bolnikov, predlagajo izdelavo operativnega načrta, ki bi omogočil učinkovito uvedbo obveznega cepljenja in njegovo izvedbo.

Skupina je obravnavala tudi predlog spremembe v predlogu programa cepljenja za leto 2022, in sicer, da se cepljenje proti covidu 19 »navede tudi v poglavju Cepljenje zaposlenih«. Kot piše v zapisniku, bi to omogočilo, da bi specialist medicine dela vključil cepljenje proti covidu 19 za določena delovna mesta v izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu.

V Sloveniji tudi nuvaxovid

Cepiva Novavaxa, ki bo v Sloveniji predvidoma na voljo konec januarja, skupina še ni umestila v priporočila za cepljenje. To bodo storili, ko bo cepivo na voljo v Sloveniji. Ob tem so navedli, da je cepivo za zdaj odobreno le za osnovno cepljenje polnoletnih oseb z dvema odmerkoma v razmiku vsaj treh tednov.

Strinjali so se tudi, da bi bilo smiselno v Sloveniji pripraviti odmevnejšo promocijsko kampanjo za cepljenje proti covid 19 z novim cepivom (nuvaxovid), zasnovanim na tehnologiji, ki se že dlje časa uporablja.

Priporočila o poživitvenem odmerku

Posvetovalna skupina je na sestanku tudi posodobila priporočila o cepljenju s poživitvenimi odmerki cepiva proti covidu 19 in cepljenju prebolevnikov. Skupina tako po novem priporoča cepljenje osebam, ki so prebolele covid 19, en mesec do šest mesecev po preboleli bolezni. Če je bila oseba pred okužbo s koronavirusom polno cepljena, pa skupina prejem poživitvenega odmerka priporoča od tri do šest mesecev po preboleli bolezni, je pojasnil minister.