Proti Obali gneča, zastoji tudi na teh cestah (FOTO)

Zaradi trenutnega stanja po neurjih v Sloveniji, dneva solidarnosti in prihajajočega praznika 15. avgusta v večini evropskih dežel in glavne turistične sezone je pričakovati večje zgostitve in občasne zastoje predvsem na bolj obremenjenih odsekih.

Trenutno je največja gneča proti Obali in na obeh straneh predora Karavanke.

FOTO: Promet.si

Zastoji nastajajo:

• Na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana center.

• Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez.

• Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kilometer, občasno zapirajo predor.

• Na cestah: Vič - Brezovica, Lesce - Bled, Izola - Strunjan, Lucija, Strunjan, Šmarje - Koper in Šmarje - Dragonja.

Na primorski avtocesti med Ljubljano in Koprom nastajajo zastoji. Pot je daljša za približno 10 minut.

Zgoščen je tudi promet ob obali. Na cesti Šmarje - Dragonja se vije kolona vozil v dolžini 4,7 kilometra. Za pot od Kopra do Dragonje vozniki potrebujejo nekaj več kot pol ure.

Največje zgostitve so med Sečovljami in Koprom v obe smeri, med Dragonjo in Koprom v obe smeri, delom ljubljanske obvoznice, na primorski avtocesti in pred Karavankami.

Tudi na Gorenjskem

Zastoji nastajajo tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, in sicer kilometrski, saj občasno zapirajo predor, ter na cestah Vič - Brezovica in Lesce - Bled.

Omejen dostop

Zaradi posledic ujme je omejen dostop nepooblaščenim osebam na nekatera območja. Točke z omejenim dostopom so:

- na Pavličevem sedlu (za Solčavo in Luče),

- na cesti Šentvid - Šoštanj, v Šoštanju pri letališču Lajše (za koroško regijo)

- na cesti Radmirje - Mozirje, v Mozirju pri krožišču (za občine Zgornje Savinjske doline – Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji ...),

- na cesti Holmec - Poljana, pri Lokovici (za Mežico),

- na mejnem prehodu Mežica - Reht (za Mežico in Črno na Koroškem).

Vozniki, ne odpravljajte se na pot na ta območja, če niste dogovorjeni s pristojnimi službami ali organizacijami.

Poškodovana vozišča in popolne zapore

Zaradi poškodovanih vozišč so ponekod popolne zapore nekaterih cest:

- Dravograd - Slovenj Gradec, v Otiškem Vrhu, Poljana - Mežica - Črna na Koroškem.

- Dravograd - Libeliče, pri Tribeju.

- Poljana - Šentvid, Koprivna - Črna, Šoštanj - Črna, pri Črni.

- Črnova - Vojnik pri Lembergu pri Novi Cerkvi.

- Ljubljana - Litija, pri Dolu. Za tovorna vozila obvoz po avtocesti.

- Kamnik - Stahovica - Kamniška Bistrica in Kamnik - Gornji Grad.

- Luče - Ljubno ob Savinji.

Vozniki, upoštevajte navodila dežurnih služb in ne vozite na poplavljena območja ali na zaprte ceste, prav tako bodite pozorni na intervencijska vozila.

Delo na cesti

Na južni ljubljanski obvoznici bo zaradi rekonstrukcije zaprt priključek Ljubljana Vič v obe smeri od srede, 16. do 25. avgusta 2023.

Do četrtka 31. avgusta bo na severni ljubljanski obvoznici zaprt uvoz iz Leskovškove ceste proti Tomačevem.

V sredo, 16. 8. so načrtovana dela (zaprt desni pas) na regionalni cesti R2 430, Pesnica – Maribor, zaradi obnove protihrupne ograje. Dela so načrtovana med 14. 8. in 28. 10., torej 60 dni.