Proti koroni že cepijo

V zadnjem mesecu se je po svetu s koronavirusom okužilo 8,47 milijona ljudi, skupna številka se približuje tako že 40 milijonom. Če bi se dnevno povprečje novo obolelih v svetu še naprej širilo kot v zadnjem mesecu (nekaj čez 302.000 na novo obolelih na dan), bi do konca leta našteli že skoraj 62 milijonov okuženih. In če je povprečna smrtnost 2,88-odstotna, bi do konca leta zabeležili že 1,78 milijona preminulih. Kakšna bo ta številka, je sicer težko napovedati, ne nazadnje prihajajo le še hladnejši dnevi, vse več se bomo zadrževali v zaprtih prostorih, kjer se virus lažje prenaša in širi, tudi zato so verjetne še ...