Že več kot deset let se pri nas kljub prepovedi prodaja in oglašuje »zdravilo« za vse bolezni – kapljice MMS (Miracle Mineral Solution) oziroma čudežni mineral. V trenutku naj bi neusmiljeno pomoril vse patogene organizme v telesu, od virusov, tudi covid-19, gliv in bakterij, do rakavih celic ter ozdravil avtizem, aids, tuberkulozo in mnogo drugih bolezni, a je v resnici strupena raztopina natrijevega klorita (NaClO2) in klorovega dioksida (ClO2). Oba sta zelo močna oksidanta in sta namenjena za zunanjo uporabo, nikakor ne za zaužitje. Prvi je belilo in razkužilo, ki ga upor...