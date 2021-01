Protestniki vztrajajo: Roga ne damo za gradbeno jamo (FOTO in VIDEO)

Po tistem, ko je ljubljanska občina danes v posest prevzela objekt nekdanje tovarne Rog, so se ob 17. uri pred stavbo začeli zbirati podporniki tamkajšnjih uporabnikov.Preberite še:Kot so zapisali v pozivih na protest na spletnih omrežjih, izražajo nasprotovanje »uničevanju avtonomnih struktur«. Policisti in varnostniki še naprej preprečujejo dostop do Roga.Na protestu »proti uničevanju avtonomnih struktur in za svobodno Ljubljano« se je do 18. ure pred Rogom zbralo okoli 200 ljudi. Nekateri imajo s seboj transparente, na katerih med drugim sporočajo: »Roga ne damo za gradbeno jamo!« So pa tudi zapeli o boju za svobodo za skvoterski Rog.Preberite še:Med zbranimi protestniki in policijo, ki varuje območje, sicer prihaja tudi do nekaj napetosti. Pred Rogom je bilo zaznati okoli 20 policijskih vozil.Kot poroča naša novinarka, naj bi se skupina protestnikov odpravila do Mestne hiše. Tam jih je pričakalo okoli 20 policistov. Ko se je nekaj protestnikov približalo vhodu v stavbo, so jih policisti od tam odrinili, sicer pa ni prihajalo do večjih napetosti.Še naprej so skandirali, med drugim geslo Policija povsod, pravice nikjer. Kmalu po tistem pa so začeli prizorišče zapuščati.