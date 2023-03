Protestniki v Ljubljani se niso držali programa, policija v akcijo

Policisti so danes opravljali varovanje javnega shoda, ki se je pričel okoli 13. ure na Kongresnem trgu in se nadaljeval za Bežigradom v Ljubljani. Pred pričetkom shoda so policisti organizatorja shoda ponovno seznanili, naj shod poteka v skladu s programom in z upoštevanjem cestno prometnih predpisov.

Najprej tudi je, nekaj po 14. uri pa je trenutno še neznani storilec poškodoval in odstranil verigo na vratih objekta na Dunajski cesti v Ljubljani, več udeležencev shoda pa je nato vstopilo na zasebno posest, kjer so nadaljevali s shodom. Policisti so zaradi zaznave suma storitve kaznivega dejanja v skladu s 40. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije pričeli z ugotavljanjem identitete oseb, ki so vstopile v notranjost objekta. Z razlogom ugotavljanja identitete so bile osebe tudi takoj seznanjene. Skupno je bila ugotovljena identiteta 48 oseb, od tega sta bili le dve osebi mladoletni.

Okoli 15. ure se je shod zaključil.

Tožba zaradi motenja posesti?

Policisti so po končanem shodu opravili ogled kraja kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Lastnik objekta, kamor so udeleženci vstopili, je bil glede motenja posesti napoten na zasebno tožbo.

Policisti še preverjajo okoliščine kršitve Zakona o javnih zbiranjih, saj prijavljen javni shod ni potekal v skladu s prijavljenim programom. Prav tako še zbirajo obvestila o zaznanih kršitvah cestno prometne zakonodaje, saj so udeleženci hodili po cesti, s tem ogrožali in ovirali promet ter povzročili zastoje v prometu.

V primeru dodatno zaznanih kaznivih dejanj ali prekrškov bodo izvedeni ukrepi v skladu z zakonodajo. »Poudarimo naj, da spoštujemo in podpiramo izražanje mnenj, vendar so tudi ti udeleženci, tako kot vsi drugi, dolžni spoštovati slovensko zakonodajo in tukaj policija ne bo delala razlik,« so sporočili iz PU Ljubljana.